Justin Bieber y Hailey Bieber celebran su aniversario de boda

Justin Bieber celebra dos años casado con Hailey View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) El cantante ha querido compartir una imagen en la que felicita a su flamante mujer por su segundo aniversario de boda. En blanco y negro y con una instantánea en la que derrochan pasión Justin ha escrito a Hailey. "Feliz aniversario bebé. Te quiero hasta la luna". ¿Una pista más sobre el posible embarazo de la modelo?

Bibiana Fernández recuerda el cumpleaños de Bimba Bosé View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La colaboradora de televisión y actriz ha querido recordar a su amiga en el día de su nacimiento: "Tal día como hoy vino al mundo esta mujer maravillosa, para hacerlo mejor a todas las personas que la conocimos felicidades 🧚‍♀️💫 @bimba_bose forever".

Elena Furiase y Gonzalo Sierra ponen fin a su luna de miel View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La hija de Lolita Flores y su radiante marido han finalizado su luna de miel por Croacia con un 'selfie' de lo más tierno en el que se ve que viven uno de los momentos más dulces de su relación.

Kiki Morente estrena disco View this post on Instagram A post shared by KIKI MORENTE (@kiki_morente) El cantaor flamenco estrena su nuevo disco 'El cante' que promete ser todo un éxito. Con una imagen en la que aparece guapísimo el amigo especial de Sara Carbonero anuncia su nuevo trabajo. ¿Lo celebrarán juntos?

View this post on Instagram A post shared by Andrea Guasch (@andreaguasch) La actriz y cantante ha compartido esta imagen que vale más que mil palabras en la que muestra su felicidad después del 'Sí, quiero' con su chico que han transformado en una videoclip.

