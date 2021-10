View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza y Álex González hacen gala de su amor salvaje Tras debutar como pareja oficial en un photocall, María Pedraza y Álex González se muestran muy juguetones a través de las redes. La actriz de ‘Élite’ ha compartido un vídeo, grabado por su chico, en el que aparece luciendo su sujetador debajo de una holgada americana. “Amor salvaje”, comenta junto a los emojis de un corazón y una llama. ¡A eso se le llama subir la temperatura!

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Sebastián Yatra despierta las envidias de sus compañeros Sebastián Yatra se encuentra inmerso en las grabaciones de la nueva temporada de ‘La Voz Kids’, programa en el que ejercerá de coach junto a David Bisbal, Pablo López y Aitana. A su vez, Lola Índigo, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Eva Luna se meterán en la piel de sus asesores. El cantante ha compartido una serie de fotografías desde el backstage del programa de Antena 3, explicando que ‘todes’ están como locos por hacerse con su sudadera. ¿Habrá acabado regalándosela a alguno?

View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) Luisana Lopilato se somete a un tratamiento de belleza extrema La actriz ha colgado en sus redes sociales un divertido vídeo en el que se hija pequeña, Vida Amber, crea el maquillaje ideal para viajar en avión. Luchando para no partirse de risa, entre brochazo y brochazo, la argentina somete a su hija a una entrevista, asegurando esta que no puede estar más ‘linda’. “Suerte que tengo tu salón”, bromea Lopilato. Esperemos que tuviera un buen desmaquillante a mano…

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk saca pecho de su nuevo triunfo Pese al fracaso en audiencias a su paso por Telecinco, la serie médica ‘Madres’ está arrasando a su paso por plataforma. Así lo ha anunciado Hiba Abouk, actriz que se ha sumado al elenco principal en la tercera temporada. “¡Qué orgullo y satisfacción más grandes! Gracias a todos esos espectadores, de corazón. Espero que os esté gustando mucho”, comenta la intérprete.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) La reina Isabel II planta un árbol junto a su hijo La reina Isabel II y el príncipe Carlos han disfrutado de un divertido día al aire libre. Ambos han sido los encargados de recibir a los niños de un colegio en el castillo de Balmoral (Escocia) para dar el pistoletazo de salida a la temporada de plantación de árboles. Dentro de esta iniciativa, la monarca y su hijo plantaron una haya de cobre. Esta es la primera vez desde verano que ambos protagonizan una salida conjunta.

