Dani Martín incendia las redes sociales con su última publicación View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha creado un gran revuelo en redes sociales tras publicar un vídeo con el que ha creado la incógnita de si podremos volver a ver a 'El Canto del Loco' de nuevo unido. Una noticia que, sin duda, alegraría a todos los fans que llevan esperando ese momento desde hace 11 años.

Natalia y su gran reflexión View this post on Instagram A post shared by Natalia (@nataliaoficial) La cantante ha confesado que ha estado engañándose durante mucho tiempo queriendo estar bien sin lograr estarlo del todo. Una actitud que ahora ha decidido cambiar para poder sentirse mejor consigo misma.

Cristina Pedroche y su romántica escapada View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha vuelto a disfrutar de una romántica escapada junto a su marido. En esta ocasión, ambos han optado por acudir a Amberes, un viaje que están disfrutando al máximo.

Pascual presume de tatuajes View this post on Instagram A post shared by Pascual Fernandez (@pascualprincipe) El ex tronista ha presumido de cuerpazo y de tatuajes, confesando que dentro de poco se hará alguno más. Además, parece que tiene nuevos proyectos lejos de España de nuevo.

El romántico mensaje de Bella Thorne a su chico View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) La actriz ha confesado lo feliz que se siente de poder tener junto a ella a una persona tan especial y ha aclarado que hacer una canción junto a él ha sido algo mágico y muy especial.

