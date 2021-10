Cristiano Ronaldo pierde a una persona muy especial View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) "La semana pasada, de forma inesperada, partió un ser humano fantástico, una madre maravillosa y mujer de uno de los mejores amigos que la vida me ha dado", ha confesado el futbolista a través de sus redes sociales. Un emotivo mensaje con el que ha querido mandarle ánimos a su amigo, al que ha querido recordarle que él siempre estará ahí para afrontar este momento tan difícil.

Aitana y Miguel Bernardeau aumentan la familia View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha compartido una buena noticia a través de sus redes sociales y es que...¡ha aumentado la familia! Ahora, a su querida perrita llamada Sopa también se ha unido una nueva compañera de vida: Olivia.

Marta López roba una foto a su chico Instagram La colaboradora ha decidido robarle una fotografía a su pareja para compartirla en sus redes sociales. Marta López está pasando por un gran momento personal y no duda en declarar su amor por su chico cada vez que puede.

Beatriz Luengo tiene claro quién es "el chef de su vida" View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) A pesar de que Yotuel ha tenido que abandonar 'MasterChef Celebrity' tras no conseguir superar la prueba de eliminación, Beatriz Luengo tiene claro que él siempre será su gran chef.

Patricia Conde y su reflexión el día de su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Patricia Conde (@paticonde) La presentadora ha compartido una larga reflexión justo el día en el que cumple 42 años. La modelo ha decidido abrirse con sus seguidores y mostrar cómo es ella en su día a día.

