Ana María Aldón muestra su nueva peluca Instagram La mujer de José Ortega Cano ha sorprendido a todos al mostrar la peluca que ha decidido comprarse y con la que se le puede ver de nuevo con el pelo un poco más largo desde que decidió cortárselo.

Tamara Gorro y su foto más 'perruna' View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influecer ha posado de lo más feliz junto a sus tres perritos. Un momento muy especial que ha reconocido que le ha sorprendido que pueda producirse, y es que parece que no logran que puedan estar juntos por mucho tiempo.

Verónica Romero celebra 18 años de su disco View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha compartido una serie de fotografía recordando lo especial que fue para ella grabar ese CD y ha invitado a todo aquel que quiera a volver a escucharlo.

Laura Escanes disfruta en Disneyland París View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La 'influencer' ha tenido que viajar a este mágico parque de atracciones por trabajo. Un proyecto de lo más divertido y del que está disfrutando al máximo.

Paris Hilton felicita a su hermana con unas fotografías entrañables View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) La empresaria ha reconocido que ella se ha convertido en su mejor amiga y que sabe que siempre que necesita a alguien puede contar con ella. Un bonito mensaje con el que ha querido felicitarle por su cumpleaños.

