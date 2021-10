Nathy Peluso y C. Tangana arrasan con su colaboración

Risto Mejide recuerda sus comienzos en 'OT' View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El publicista ha querido recordar sus primeros años en el mundo de la televisión. Risto recuerda que nadie daba un duro por él y pensaban que solo iba a durar tres mese en televisión. 15 años después tiene un programa propio y un gran currículo a sus espaldas.

Sara Sálamo, muy enamorada de su chico View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz ha compartido una romántica imagen junto a Isco Alarcón en la que aparecen abrazos en un acantilado con el mar de fondo y abrazos. "Tú y yo. #deaquíamarte🥐💙".

Nathy Peluso y C. Tangana se hacen virales View this post on Instagram A post shared by Nathy Peluso (@nathypeluso) Los cantantes se han unido para un dúo explosivo. "tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidadATEO@c.tangana" publica junto a una parte del clip que está arrasando en la red.

Ana Obregón y sus tiernos recuerdos View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha publicado una imagen entrañable junto a su hijo Áless y su madre en la que los tres aparecen super sonrientes. "Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto... que ya no me importa no volver a serlo nunca jamás".

Jorge Fernández luce cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Jorge Fernández (@jorgefdeztv) El presentador ha compartido una imagen en la aparece presumiendo de músculos con la que incita a los jóvenes a hacer ejercicio para tener buena salud.

