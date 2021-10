El mensaje más optimista de Carla Barber View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora se encuentra atravesando un momento delicado de salud, pero ello no le impide mirar la vida desde otra perspectiva y mostrarse de lo más optimista. "Si no encuentras “el camino”, crea el tuyo propio. Los sueños están para cumplirse y la vida, la vida se ha hecho para vivirla intensamente", escribe la ex de Diego Matamoros junto a esta imagen.

View this post on Instagram A post shared by 🅒🅐🅡🅛🅞🅢 🅟🅔🅛🅤🅚🅐 (@carlospelukaoficial) La mujer de Jesulín de Ubrique viaja hasta la capital española para pasar el puente de la Hispanidad junto a su hija. Y juntas han acudido a uno de los locales de moda del sur de Madrid. ¿Habrá viajado Jesulín con ella?

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La hija de Toñi Moreno es toda una aventurera y junto a su madre ha visitado la reserva del Castillo de las Guaradas donde ha dado de comer alas jirafas. Un momento que su madre jamás olvidará y que ha querido dejar guardada para la eternidad en redes sociales.

Rosanna Zanetti extraña a Bisbal View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) El cantante se encuentra de gira por Estados Unidos y su mujer extraña su compañía, así lo ha querido dar claro junto a una tierna imagen de los dos juntos. ¡Ya queda menos!

14 años de amor View this post on Instagram A post shared by Andres Iniesta (@andresiniesta8) Andrés Iniesta y su mujer celebran su décimo cuarto aniversario de bodas con una cena romántica. Así de sonrientes posaban los dos brindando por muchos años más juntos.

