Kiko Matamoros, preocupado por su salud, toma una drástica decisión

1 View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Kiko Matamoros, dispuesto a dejar de fumar Pese a lo difícil que es para muchos dejar a un lado este perjudicial hábito, bien es sabido que es importante, al menos, intentarlo. Kiko Matamoros ha anunciado a través de sus redes sociales que, siguiendo el consejo de su neumóloga, va a dejar de fumar. Eso sí, para el recuerdo nos regala esta estampa dándolo una bocanada al cigarrillo (y esperemos que sea la última…). ¡Mucho ánimo con tu empresa!

2 View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban, exhausta No sabemos muy qué habrá estado haciendo, pero Belén Esteban asegura estar “agotá”. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha compartido una instantánea en la que aparece sentada sobre un baúl, cigarro en mano, con actitud relajada en lo que parece ser la terraza de un restaurante. ¿Tendrá todavía secuelas de la semana pasada cuando lo dio todo en la boda de Anabel Pantoja?

3 View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría da la bienvenida al ‘veroño’ Estamos en ese momento del año que ni frío ni calor. Bueno, más bien a veces hace una cosa y a veces hace otra, por lo que uno ya no sabe muy bien qué planes hacer ni qué ponerse… Desde Marbella, Paula Echevarría ha dado la bienvenida a esta imprecisa estación, que muchos conocen con el nombre de ‘veroño’, dándose un baño en una espectacular piscina. ¡Suerte la suya de poder disfrutar de los últimos rayos de sol!

4 View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) Vanesa Martín, en muy buena compañía La cantante ha compartido una fotografía en la que aparece muy cariñosa y sonriente junto a uno de sus grandes ídolos, Joaquín Sabina, a quien le ha dedicado un verso de Garcilaso de la Vega. ¿Tendrán algún proyecto entre manos?

5 Instagram Stories Sonsoles Ónega y Alonso Caparrós, unidos por la literatura Estos dos mediáticos rostros tienen mucho en común. Aparte de trabajar en la misma cadena y tener como progenitores a reputados comunicadores, triunfan en sus facetas como escritores. De hecho, la 33º Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria les ha reunido en el municipio canario para firmar ejemplares, aprovechando el tiempo libre para disfrutar de una divertida jornada junto a sus respectivas parejas, César Vidal y Angélica Delgado.

