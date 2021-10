Los paseos de Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora de 'Viva la vida' ha compartido varias imágenes de los paseos que le dan la vida. El sol, su perrito Argi y un paisaje idílico recargan pilas para los fines de semana de Emma García.

Sebastián Yantra celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) El cantante colombiano ha querido compartir con todos sus seguidores el momento en el que sopló las velas de su 27 cumpleaños. También muchas de sus fotografías de sus mejores momentos a lo largo de sus 26 años.

Paula se viste de gala y luche tipazo View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha querido compartir en su cuenta de Instagram la gran celebración de cumpleaños que vivió ayer, el 50 cumpleaños de un gran amiga que hizo que volviésemos a ver a Paula con un vestido de gala. Como siempre, ideal.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tras una semana inolvidable en Maldivas con su madre y tras haber asistido a un evento junto a su chico en homenaje a Mario Vargas Llosa, esta sábado Tamara se ha despertado con una triste noticia, el fallecimiento de su perrita Celine, un gran danés gris a la que la socialité tenía un especial cariño. "Te echaremos de menos Celine… 🙏🏼 Gracias por llenar la casa de alegría y cariño durante tantos años (y algún que otro mordisco)".

View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El presentador y cantante ha estado disfrutando de un agradable aperitivo junto a su hija Eugenia y su hijo Kiko en el restaurante del padre de María Pombo, 'Camino'.

Jordi Sánchez y José Coronado, ¿qué se traen entre manos? View this post on Instagram A post shared by Jordi Sanchez (@jordisanchez_actor) Los actores se encuentran grabando una nueva ficción que verá muy pronto la luz y en el que ambos interpretan papeles que darán mucho qué hablar: 'entrevías' que podremos ver en Mediaset.

Chenoa anuncia su nuevo trabajo View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido la imagen de su nuevo tema, una colaboración con su colega de profesión Carlos Baute. 'El chisme' verá muy pronto la luz.

El sueño de Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) "Parece una película, pero fue real. Esto es solo el trailer. Gracias a todos los que nos acompañasteis y vivisteis este sueño!", ha escrito junto a unas imágenes que muestran el mágico vídeo de su boda con Omar Sánchez, que a pesar de que estuvo rodeada de polémica, el amor se respiraba en cada sonrisa.

Hiba Abouk confirma su segundo embarazo View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) La actriz ha querido confirmar que se encuentra embarazada de su segundo hijo con una tierna imagen familiar en la que aparece presumiendo de tripita con su hijo Amín y su pareja, el futbolista del Paris Saint-Germain Achraf Akimi.

Steisy celebra el cumpleaños de su chico View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha compartido una bonita publicación para felicitar a Pablo, que cumple 28 años. Unas instantáneas que han ido acompañadas de un romántico texto en el que le deja claro lo mucho que le quiere.

Fabio dedica una canción a Violeta View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) El italiano ha sorprendido a su chica durante un concierto dedicándole la canción que tiene junto a Omar Montes. Un gesto que a ella le ha dejado sin palabras.

David Bisbal de paseo por Nueva York View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido el bonito paseo que ha dado en bicicleta por las calles de Nueva York, donde ha disfrutado de un gran día de actividades y turismo.

Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, guerra de abdominales View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Los cantantes han optado por subirse la camiseta para comparar quién de los dos es el que tiene más abdominales, ¿con cuál te quedas?

Belén Esteban y sus fotos inéditas en la boda de Anabel View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora ha querido recordarle a su compañera lo mucho que le quiere compartiendo algunas instantáneas inéditas de la boda de Anabel Pantoja y Omar.

Lucía Rivera entre retaguardias, codos y camisas View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo ha compartido esta imagen en blanco y negro para la que no hace falta comentarios o así lo ha entendido ella que no ha escrito nada junto a la sugerente imagen. Los que no han podido evitar comentarla han sido los seguidores de Lucía. Algunos alababan el 'fotón' y su 'retaguardia' pero otros se divertían comentando: "Bonita camisa", "Bonitos codos". ¿Te habías fijado en esos detalles antes de leer esto?

Diego Matamoros y su mensaje romántico View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Y otro que presume de cuerpazo es el hijo de Kiko Matamaoros. "Dame besos en blanco y negro, y lléname la vida de color", ha escrito junto a la imagen y sí se pone romántico pero ese detalle ha podido saltar por alto, los que no han pasado desapercibidos han sido sus abdominales.

Lady Gaga presume de bufanda View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, para todo menos para Lady Gaga que presume del pastizal que se ha traído de la ciudad de los casinos. Su Hermés fucsia casi pasa desapercibido entre esa enorme bufanda de billetes.

Adriana Ugarte hace el oso View this post on Instagram A post shared by Adriana Ugarte🦁 (@adrianaugarte10) La actriz ha compartido un vídeo en el que muestra su lado más divertido. ¿Te la imaginas imitando a un oso? Pues no te pierdas este post. "Vale... Esto sucedió. Rodando el docu de 'Viaje de Regreso' se me pidió que imitara el comportamiento del oso y bueno...", comenta, mostrando el resultado de la petición.

Heidi Klum, ¿con qué nos sorprenderá este Halloween? View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La top alemana es la reina de la noche más terrorífica del año. La hemos visto caracterizada de vampiresa, de la diosa Kali, de mono, de anciana, hombre lobo... Heidi ha mostrado esta foto con algunos detalles del disfraz que llevará este año. ¡Hagan sus apuestas!

El nuevo proyecto profesional de Chiqui View this post on Instagram A post shared by Almudena Martínez (@chiquigh10) "La vida es un espectáculo", comenta la ex gran hermana junto a esta foto con la que presenta su nuevo reto profesional: el proyecto 'Enamórate'. "Con el espectáculo 'Enamórate' iremos poniendo próximas fechas y contrataciones por aquí y pondremos un móvil de contacto también", comenta.

El proyecto más especial de Rosanna View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La mujer de David Bisbal, que ya tiene su propia colección de joyas, se ha puesto manos a la obra con un nuevo proyecto laboral, esta vez ha apostado por la ropa infantil. Muy implicada en la nueva colección, ha visitado la fábrica de textiles.

Belén se pone flamenca La colaboradora de 'Sálvame' ha compartido una fotografía de lo más patriota para celebrar el 12 de octubre. Con un vestido de flamenca, unos claveles en el pelo y con la bandera de España de fondo, Belén felicita a sus seguidores en el Día de la Fiesta Nacional.

Lolita disfruta del cumpleaños de su nieto View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La actriz y cantante, que se encuentra de baja por una lesión en la espalda, ha podido disfrutar del tercer cumpleaños de su nieto Noah, gracias al tiempo libre del que puede disfrutar ahora. La hija de la Faraona ha compartido una imagen en la que aparece junto a sus dos hijos, Elena y Guillermo Furiase y su yerno Gonzalo Sierra. Y como, no el protagonista del día, Noah.

Pablo Rivero celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) El actor de 'Cuéntame' ha celebrado su 41 cumpleaños con sus amigos en Madrid. Con una tarta en las manos y a punto de soplar las velas, Pablo Rivero agradece a todo el mundo los mensajes por su cumpleaños.

Cristina Pedroche, orgullosa de su marido View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora ha compartido a sus casi 3 millones de seguidores una romántica foto con su marido, el chef Dabiz Muñoz, del que se encuentra muy enamorada y orgullosa. Cristina cuenta a sus fans que este noche puede que la vean entre el público de 'El Hormiguero' donde su esposo va como invitado.

View this post on Instagram A post shared by OMAR MONTES (@omarmontesofficial) Omar Montes y Bad Gyal, ¿colaboración a la vista? Las redes sociales se han visto revolucionadas después de que Omar Montes compartiera una fotografía en la que aparece en compañía de Bad Gyal. Aunque el cantante no confirma que vayan a sacar de nuevo un tema juntos, sus seguidores se frotan las patitas ante la posibilidad de que esto sea así. ¿Nos encontramos ante una simple reunión de amigos en Granada o se avecina temazo a la altura de ‘Alocao’? Hagan sus apuestas…

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) David Beckham, orgulloso de su pequeña judoca El exfutbolista ha colgado una fotografía en la que se puede ver a su hija Harper Seven, de 10 años, lucir con orgullo la medalla de plata que consiguió el pasado domingo en una competición de judo. “Mi pequeña estrella del judo”, dice David junto a los emojis de unos corazones. Por su parte, Victoria Beckham le recuerda a su hija que ya es “una leyenda” y que están muy orgullosos de ella.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya Arnelas, feliz ante sus casi 10 años de amor La cantante ha rescatado una de las primeras fotografías que se hicieron juntos para dedicarle unas palabras al padre de su hija, Miguel Ángel Herrera. “A nosotros siempre nos ha gustado eso. Las cosas sencillas, los planes tranquilos, el campo… Benditas cámaras de fotos para una cabeza como la mía”, señala la extremeña.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) David Valldeperas y Carlota Corredera, amistad entre viñedos El director y la presentadora de ‘Sálvame’, aparte de ser compañeros y de haber compartido muchas horas de trabajo para llevar a buen puerto cada tarde el programa vespertino, son grandes amigos. Tanto es así, que han aprovechado los días de descanso para protagonizar una de sus conocidas escapadas. Esta vez, han viajado hasta la comarca Ribera del Duero, donde, como no podía ser de otra forma, disfrutaron de la felicidad y la paz que transmiten sus viñedos. ¡A disfrutar del buen vino!

Instagram Pilar Rubio, de sesión de belleza canina ¡Todavía no entendemos cómo alguien le puede seguir preguntando a Pilar Rubio si tiene intención de ampliar la familia! Y es que, aparte de tener que cuidar de sus cuatro hijos, la presentadora tiene junto a Sergio Ramos nada más y nada menos que siete perros. En una de sus actualizaciones, Rubio ha compartido un vídeo en el que aparece sometiendo a sus bebés a una “sesión de belleza” ante la atenta mirada de su hijo pequeño, Máximo Adriano.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io