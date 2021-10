View this post on Instagram A post shared by OMAR MONTES (@omarmontesofficial) Omar Montes y Bad Gyal, ¿colaboración a la vista? Las redes sociales se han visto revolucionadas después de que Omar Montes compartiera una fotografía en la que aparece en compañía de Bad Gyal. Aunque el cantante no confirma que vayan a sacar de nuevo un tema juntos, sus seguidores se frotan las patitas ante la posibilidad de que esto sea así. ¿Nos encontramos ante una simple reunión de amigos en Granada o se avecina temazo a la altura de ‘Alocao’? Hagan sus apuestas…

David Beckham, orgulloso de su pequeña judoca El exfutbolista ha colgado una fotografía en la que se puede ver a su hija Harper Seven, de 10 años, lucir con orgullo la medalla de plata que consiguió el pasado domingo en una competición de judo. "Mi pequeña estrella del judo", dice David junto a los emojis de unos corazones. Por su parte, Victoria Beckham le recuerda a su hija que ya es "una leyenda" y que están muy orgullosos de ella.

David Valldeperas y Carlota Corredera, amistad entre viñedos El director y la presentadora de 'Sálvame', aparte de ser compañeros y de haber compartido muchas horas de trabajo para llevar a buen puerto cada tarde el programa vespertino, son grandes amigos. Tanto es así, que han aprovechado los días de descanso para protagonizar una de sus conocidas escapadas. Esta vez, han viajado hasta la comarca Ribera del Duero, donde, como no podía ser de otra forma, disfrutaron de la felicidad y la paz que transmiten sus viñedos. ¡A disfrutar del buen vino!

Pilar Rubio, de sesión de belleza canina ¡Todavía no entendemos cómo alguien le puede seguir preguntando a Pilar Rubio si tiene intención de ampliar la familia! Y es que, aparte de tener que cuidar de sus cuatro hijos, la presentadora tiene junto a Sergio Ramos nada más y nada menos que siete perros. En una de sus actualizaciones, Rubio ha compartido un vídeo en el que aparece sometiendo a sus bebés a una "sesión de belleza" ante la atenta mirada de su hijo pequeño, Máximo Adriano.

Soraya Arnelas, feliz ante sus casi 10 años de amor La cantante ha rescatado una de las primeras fotografías que se hicieron juntos para dedicarle unas palabras al padre de su hija, Miguel Ángel Herrera. "A nosotros siempre nos ha gustado eso. Las cosas sencillas, los planes tranquilos, el campo… Benditas cámaras de fotos para una cabeza como la mía", señala la extremeña.

