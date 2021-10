Belén Esteban celebra el Día de la Hispanidad

Belén se pone flamenca View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora de 'Sálvame' ha compartido una fotografía de lo más patriota para celebrar el 12 de octubre. Con un vestido de flamenca, unos claveles en el pelo y con la bandera de España de fondo, Belén felicita a sus seguidores en el Día de la Fiesta Nacional.

Cristina Pedroche, orgullosa de su marido View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora ha compartido a sus casi 3 millones de seguidores una romántica foto con su marido, el chef Dabiz Muñoz, del que se encuentra muy enamorada y orgullosa. Cristina cuenta a sus fans que este noche puede que la vean entre el público de 'El Hormiguero' donde su esposo va como invitado.

Pablo Rivero celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) El actor de 'Cuéntame' ha celebrado su 41 cumpleaños con sus amigos en Madrid. Con una tarta en las manos y a punto de soplar las velas, Pablo Rivero agradece a todo el mundo los mensajes por su cumpleaños.

Lolita disfruta del cumpleaños de su nieto View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La actriz y cantante, que se encuentra de baja por una lesión en la espalda, ha podido disfrutar del tercer cumpleaños de su nieto Noah, gracias al tiempo libre del que puede disfrutar ahora. La hija de la Faraona ha compartido una imagen en la que aparece junto a sus dos hijos, Elena y Guillermo Furiase y su yerno Gonzalo Sierra. Y como, no el protagonista del día, Noah.

El proyecto más especial de Rosanna View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La mujer de David Bisbal, que ya tiene su propia colección de joyas, se ha puesto manos a la obra con un nuevo proyecto laboral, esta vez ha apostado por la ropa infantil. Muy implicada en la nueva colección, ha visitado la fábrica de textiles.

