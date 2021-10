Belén Esteban y sus fotos inéditas en la boda de Anabel View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora ha querido recordarle a su compañera lo mucho que le quiere compartiendo algunas instantáneas inéditas de la boda de Anabel Pantoja y Omar.

Sebastián Yatra y Enrique Iglesias, guerra de abdominales View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Los cantantes han optado por subirse la camiseta para comparar quién de los dos es el que tiene más abdominales, ¿con cuál te quedas?

David Bisbal de paseo por Nueva York View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido el bonito paseo que ha dado en bicicleta por las calles de Nueva York, donde ha disfrutado de un gran día de actividades y turismo.

Fabio dedica una canción a Violeta View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) El italiano ha sorprendido a su chica durante un concierto dedicándole la canción que tiene junto a Omar Montes. Un gesto que a ella le ha dejado sin palabras.

Steisy celebra el cumpleaños de su chico View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha compartido una bonita publicación para felicitar a Pablo, que cumple 28 años. Unas instantáneas que han ido acompañadas de un romántico texto en el que le deja claro lo mucho que le quiere.

