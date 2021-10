Hiba Abouk confirma su segundo embarazo View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) La actriz ha querido confirmar que se encuentra embarazada de su segundo hijo con una tierna imagen familiar en la que aparece presumiendo de tripita con su hijo Amín y su pareja, el futbolista del Paris Saint-Germain Achraf Akimi.

El sueño de Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) "Parece una película, pero fue real. Esto es solo el trailer. Gracias a todos los que nos acompañasteis y vivisteis este sueño!", ha escrito junto a unas imágenes que muestran el mágico vídeo de su boda con Omar Sánchez, que a pesar de que estuvo rodeada de polémica, el amor se respiraba en cada sonrisa.

Jordi Sánchez y José Coronado, ¿qué se traen entre manos? View this post on Instagram A post shared by Jordi Sanchez (@jordisanchez_actor) Los actores se encuentran grabando una nueva ficción que verá muy pronto la luz y en el que ambos interpretan papeles que darán mucho qué hablar: 'entrevías' que podremos ver en Mediaset.

Chenoa anuncia su nuevo trabajo View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido la imagen de su nuevo tema, una colaboración con su colega de profesión Carlos Baute. 'El chisme' verá muy pronto la luz.

View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El presentador y cantante ha estado disfrutando de un agradable aperitivo junto a su hija Eugenia y su hijo Kiko en el restaurante del padre de María Pombo, 'Camino'.

