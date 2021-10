Alejandra Rubio cambia de look

Alejandra Rubio se corta el flequillo Instagram La hija de Terelu Campos ha decidido pasar por la peluquería para dar un nuevo aire a su look con un corte de flequillo. Abierto y largo, Alejandra dulcifica su rostro con este cambio.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) Tras una semana inolvidable en Maldivas con su madre y tras haber asistido a un evento junto a su chico en homenaje a Mario Vargas Llosa, esta sábado Tamara se ha despertado con una triste noticia, el fallecimiento de su perrita Celine, un gran danés gris a la que la socialité tenía un especial cariño. "Te echaremos de menos Celine… 🙏🏼 Gracias por llenar la casa de alegría y cariño durante tantos años (y algún que otro mordisco)".

Paula se viste de gala y luche tipazo View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha querido compartir en su cuenta de Instagram la gran celebración de cumpleaños que vivió ayer, el 50 cumpleaños de un gran amiga que hizo que volviésemos a ver a Paula con un vestido de gala. Como siempre, ideal.

Sebastián Yantra celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) El cantante colombiano ha querido compartir con todos sus seguidores el momento en el que sopló las velas de su 27 cumpleaños. También muchas de sus fotografías de sus mejores momentos a lo largo de sus 26 años.

Los paseos de Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora de 'Viva la vida' ha compartido varias imágenes de los paseos que le dan la vida. El sol, su perrito Argi y un paisaje idílico recargan pilas para los fines de semana de Emma García.

