View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) Laura Escanes promete estar “en las buenas y en las malas” Sí, como sabíamos que lo estabais esperando, aquí os traemos la enésima muestra de amor en redes sociales del matrimonio formado por Risto Mejide y Laura Escanes. La esposa del presentador ha colgado una fotografía tomada a principios de mes en la que aparecen dándose un piquito en lo que aparenta ser un lujoso restaurante. “En las buenas y en las malas”, comenta la escritora.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, emperrada en presumir de curvas La miembro más mediática del clan Kardashian ha vuelto a sorprender al personal al compartir su último (y provocativo) outfit. La celebrity aparece enfundada en el último grito en modo, un mono que ella se ha encargado en poner de modo y que vendría a ser como una especie de malla superajustada que cubre todo el cuerpo. Su nombre: ‘unitard’. ¿Qué os parece esta en ese tono de rosa tan discreto?

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) Eva González disfruta del ‘mar de otoño’ Pese a que el otoño llegara hace casi un mes, hay que reconocer que todavía acompañan las buenas temperaturas en muchos puntos de España. Por ello, no nos debe de extrañar que muchos famosos no hayan querido despedirse todavía de la playa, aunque no apetezca meterse a remojo. Es el caso de Eva González, quien ha colgado una bucólica fotografía familiar tomada en la orilla del mar. Lo reconocemos, intuimos que el resto de piernas pertenecen a su marido y su hijo…

View this post on Instagram A post shared by Paloma🕊 (@palomacuevasofficial) Paloma Cuevas celebra las ‘bodas de oro’ de sus padres A través de sus Stories, Paloma Cuevas ha colgado una serie de imágenes de la celebración de las bodas de oro de sus progenitores, el torero Victoriano Valencia y Paloma Díaz. “50 años bailando tan enamorados mientras la 🌙 os tocaba… ❤️🥂❤️ ¡Qué belleza vuestro amor! ❤️❤️ La caricia exacta al corazón ❤️❤️ Os adoro con toda mi alma”, comenta la conocida empresaria sobre una fotografía de sus padres en su juventud.

View this post on Instagram A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) Charlene de Mónaco da su apoyo al rey zulú Después de confesar que lo que más desea en el mundo es poder recuperarse de sus múltiples dolencias para poder volver a Mónaco junto a sus hijos, la princesa Charlene ha colgado una fotografía en la que aparece junto al nuevo rey zulú Misuzulu Sinqobile kaZwelithini, el cual accedió al cargo el pasado 23 de septiembre tras la muerte de su padre, Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, no sin antes rivalizar con otros aspirantes al trono. “Gracias por tu amabilidad y apoyo”, reza su comentario en inglés, el cual acompaña de una expresión zulú que significa “saludos al rey”. A su vez, destaca que la miembro de la familia real monegasca aparezca con un rosario colgado al cuello, buena muestra de que ha encontrado alivio y sustento en la fe cristiana en estos duros momentos que atraviesa.

