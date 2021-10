Diego Matamoros y su nuevo retoque estético sin Carla Barber Instagram Diego Matamoros ha decidido someterse a un nuevo retoque estético en la cara. Sin embargo, en esta ocasión no ha contado con los tratamientos de Carla y es que desde su ruptura parece que ya no confía en ponerse en sus manos.

Rosa López y sus amistades dentro de la música View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha reconocido que a lo largo de todos los años que lleva en su carrera musical ha aprendido a descubrir quiénes son los que estarán con ella pase lo que pasa y cuáles son amistades pasajeras.

Miriam Saavedra reaparece con un sorprendente cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Miryan (@miriamsaavdra) Miriam Saavedra ha vuelto a sus redes sociales dejando a sus seguidores muy sorprendidos la mostrar el gran cambio de look al que se ha sometido al cambiar completamente el aspecto de su melena.

¿Quiénes son las tres personas que aparecen en la fotografía? View this post on Instagram A post shared by Susanna Griso (@susannagrisooficial) Susana Griso ha utilizado una aplicación para rejuvenecer su rostro y el de Mónica Carrillo. En cuanto a la tercera persona que aparece con ellas, ha retado a sus seguidores a que sean ellos quienes la descubran.

Jesús Castro y su divertido 'outfit' View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) El actor ha sorprendido a sus seguidores mostrando el ajustado vestido que está pensando en ponerse para disfrutar de la primavera en Argentina, ¿te gusta cómo le queda?

