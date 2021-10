View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Juls Janeiro se pasa al castaño La mediática hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales. Vigilado con lupa cada movimiento suyo, acaba de llamar la atención de sus seguidores al compartir una fotografía de su último cambio de look capilar. La joven ha decidido decir adiós a su moreno natural y pasarse a un tono caoba. ¿Qué os parece el resultado?

View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida celebra sus 32 primaveras Tras confirmar que no hay vuelta atrás en su separación de Alba Paul, Dulceida ha celebrado una increíble fiesta con motivo de su 32 cumpleaños. Gracias al vídeo que ha colgado en sus redes sociales, hemos visto que allí no cabía ni un alfiler y que la velada se desarrolló entre risas, bailes y algún que otro llanto…

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni comparte una buena noticia La mediática influencer ha anunciado que su hijo Vittoria mejora de sus problemas de salud. “Volvemos del hospital: Vitto se sentía peor esta mañana, con fiebre alta, dificultad para respirar y un poco deshidratada, así que fuimos a urgencias. Ahora, después de 10 horas allí y con todos sus exámenes hechos, regresamos a casa, Ella se siente mejor”, dice la italiana sobre unas fotografías de la pequeña.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri Fuertes se va de boda El ex de Adara Molinero ha colgado una serie de fotografías del outfit que ha lucido en la boda de un amigo muy íntimo, Guillermo, el cual conoció a su flamante esposa durante un viaje que hizo junto a Rodri a México en el ecuador de la carrera. Sea o no acertada la idea del chaleco con estampado de camuflaje, ¡hay que reconocer que va hecho todo un dandi!

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas y su concepto de felicidad El actor no cabe en sí de felicidad desde que su hija decidiera mudarse durante una temporada a España para trabajar mano a mano con él. Y es que Stella del Carmen está ejerciendo de segunda ayudante de producción en ‘Company’, musical que Antonio Banderas estrenará en el Teatro del Soho (Málaga) el próximo 17 de noviembre. “La felicidad es tener a mi hija cerca tras el paréntesis COVID”, señala. A la publicación ha reaccionado Melanie Griffith comentando con un puñado de emoticonos de corazón.

Instagram Stories Irene Rosales, orgullosa de ser del equipo de la novia La esposa de Kiko Rivera ha intentado mantenerse apartada de la última polémica protagonizada por su marido: arremeter duramente contra su prima y su hermana. Dispuesta a evadirse de los problemas, Irene Rosales ha compartido una serie de vídeos e imágenes de la divertida despedida de soltera que le han organizado a una amiga. ¡A disfrutar!

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne arriesga con su nuevo look La cantante ha sorprendido a sus seguidores al colgar una fotografía luciendo uno de los outfits que lucirá en su nuevo videoclip. Siguiendo la estela de famosas artistas internacionales, nuestra Edurne demuestra una vez más que se atreve con todo, aunque esto suponga ponerse un pelucón y lucir un conjunto la mar de vistoso. “Pase de oro”, comenta en la publicación la cuenta oficial de Mediaset.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela celebra los 20 años de ‘Operación Triunfo’ Parece que fue ayer, pero ya han pasado dos décadas desde que la primera hornada de ‘triunfitos’ se colara en los hogares de millones de españoles. Con motivo de este día tan especial, Gisela ha rescatado una fotografía promocional de su participación en el talent para enviar un bonito mensaje a sus compañeros de academia. “¡Viva la música y viva ‘OT’!”, sentencia.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) Kylie Jenner, una sexy embarazada Después de mostrar la opulenta habitación que está construyendo para el futuro bebé, Kylie Jenner se ha marcado un sensual posado en el que deja al descubierto su incipiente embarazo. En la imagen se vislumbra la sombra de su silueta desnuda. “Creciendo”, reza su comentario. Cabe recordar que la conocida hermana de Kim Kardashian, a sus 24 años, está esperando a su segundo hijo, esta vez, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros y su longeva prenda La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha colgado una serie de fotografías de su última escapada a Milán. En ellas, se puede ver a la influencer con un jumpsuit estampado y una cazadora de cuero oversize. “No me preguntéis por la chaqueta porque tiene más años que yo”, advierte.

Irene Junqueras celebra un cumpleaños muy especial View this post on Instagram A post shared by Irene Junquera (@irenejunquera) La periodista ha mostrado lo feliz que se siente de poder celebrar el 16 cumpleaños de su mascota, llamada Marea.

Shakira presume de chico View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante ha compartido una instantánea de Piqué para mostrar lo orgullosa que se siente después de que haya sido nombrado el defensa con más goles de la historia de la Champions League.

Marta López y su día "más triste" View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora ha reconocido que para ella descubrir la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno ha sido un duro golpe.

La foto inédita de Carlota Corredera View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha compartido una publicación donde muestra cómo era de adolescente en los años 90. Una instantánea que ha sorprendido a sus seguidores.

La razón que ha hecho estallar a Alba Carrillo contra Cristina Instagram La colaboradora compartía un tweet de Cristina Porta en el que le atacaba y le acusaba de estar quitándole el puesto a muchas periodistas. "Ahora entiendo todo", ha escrito Alba Carrillo a través de sus 'stories'.

Eva Longoria aprovecha los rayos de sol View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) La actriz ha compartido una espectacular fotografía de ella en bikini mientras disfruta del gran tiempo que hace en México.

El espectacular tren en el que está Chiara junto a su pareja View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La 'influencer' ha mostrado lo espectacular que es el Venice Simplon-Orient-Express por dentro, y es que sus vagones de lujo hacen que sea increíble poder dormir allí.

Pelayo Díaz y su espectacular posado View this post on Instagram A post shared by Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz) El diseñador ha decidido sorprender a sus seguidores compartiendo un increíble fotografía de él posando en ropa interior. Una instantánea con la que ha logrado revolucionar las redes.

Verdeliss desvela cómo es la relación con su marido View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' se casó con su chico en 2007. Desde entonces, ha conseguido crear una gran familia con siete hijos y un octavo que viene en camino. Sin embargo, para ellos no siempre ha sido fácil mantener la chispa. De hecho, ella misma ha reconocido que ya no siente mariposas en el estómago cuando le roza la mano, pero lo ha cambiado por otro sentimiento: "admiración".

Laura Escanes y su parecido con Jennifer Lawrence Instagram La 'influencer' se ha quedado muy impactada tras recibir numerosos mensajes de sus seguidores asegurando que se parece mucho a la famosa actriz, una afirmación con la que parece que ella no está muy de acuerdo. ¿Crees que se parecen?

La emotiva despedida de Lolita Flores a Concha Márquez View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido una instantánea en la que aparece Concha junto a Lola Flores. Una publicación que ha utilizado para despedirse de ella y recordar a su familia.

El 'topless' de Gisela por la lucha contra el cáncer View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha decidido posar en 'topless' con motivo del día mundial contra el cáncer y ha enviado un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que estén luchando contra esa enfermedad.

Belén Esteban se va de cena con amigas View this post on Instagram A post shared by Natalia Verbeke (@nataliaverbeke) La colaboradora disfrutado de una gran escapada junto a sus amigas, Natalia Verbeke y María Esteve, con las que parece tener una buena relación.

Ivana Icardi y su tierna felicitación a Hugo Sierra Instagram La ex superviviente ha querido felicitar a su chico dándole las gracias por todos los momentos que han vivido juntos. Unos planes a los que ahora se suma también su pequeña, con la que son muy felices.

Lola no se olvida de Horus View this post on Instagram A post shared by Horus🐾 (@horusdelola) La ex superviviente continúa luchando por tener la custodia de su perrito. Hace ya unos meses que la joven no puede reunirse con su mascota debido a que Diego ya no le concede visitas. Sin embargo, ella no se olvida de él y no ha dudado en enviarle un emotivo mensaje.

Jesús Castro y su divertido 'outfit' View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) El actor ha sorprendido a sus seguidores mostrando el ajustado vestido que está pensando en ponerse para disfrutar de la primavera en Argentina, ¿te gusta cómo le queda?

¿Quiénes son las tres personas que aparecen en la fotografía? View this post on Instagram A post shared by Susanna Griso (@susannagrisooficial) Susana Griso ha utilizado una aplicación para rejuvenecer su rostro y el de Mónica Carrillo. En cuanto a la tercera persona que aparece con ellas, ha retado a sus seguidores a que sean ellos quienes la descubran.

Miriam Saavedra reaparece con un sorprendente cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Miryan (@miriamsaavdra) Miriam Saavedra ha vuelto a sus redes sociales dejando a sus seguidores muy sorprendidos la mostrar el gran cambio de look al que se ha sometido al cambiar completamente el aspecto de su melena.

Rosa López y sus amistades dentro de la música View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha reconocido que a lo largo de todos los años que lleva en su carrera musical ha aprendido a descubrir quiénes son los que estarán con ella pase lo que pasa y cuáles son amistades pasajeras.

Diego Matamoros y su nuevo retoque estético sin Carla Barber Instagram Diego Matamoros ha decidido someterse a un nuevo retoque estético en la cara. Sin embargo, en esta ocasión no ha contado con los tratamientos de Carla y es que desde su ruptura parece que ya no confía en ponerse en sus manos.

