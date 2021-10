Lola no se olvida de Horus View this post on Instagram A post shared by Horus🐾 (@horusdelola) La ex superviviente continúa luchando por tener la custodia de su perrito. Hace ya unos meses que la joven no puede reunirse con su mascota debido a que Diego ya no le concede visitas. Sin embargo, ella no se olvida de él y no ha dudado en enviarle un emotivo mensaje.

Ivana Icardi y su tierna felicitación a Hugo Sierra Instagram La ex superviviente ha querido felicitar a su chico dándole las gracias por todos los momentos que han vivido juntos. Unos planes a los que ahora se suma también su pequeña, con la que son muy felices.

Belén Esteban se va de cena con amigas View this post on Instagram A post shared by Natalia Verbeke (@nataliaverbeke) La colaboradora disfrutado de una gran escapada junto a sus amigas, Natalia Verbeke y María Esteve, con las que parece tener una buena relación.

El 'topless' de Gisela por la lucha contra el cáncer de mama View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante ha decidido posar en 'topless' con motivo del día mundial contra el cáncer de mama y ha enviado un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que estén luchando contra esa enfermedad.

La emotiva despedida de Lolita Flores a Concha Márquez View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido una instantánea en la que aparece Concha junto a Lola Flores. Una publicación que ha utilizado para despedirse de ella y recordar a su familia.

