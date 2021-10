View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne arriesga con su nuevo look La cantante ha sorprendido a sus seguidores al colgar una fotografía luciendo uno de los outfits que lucirá en su nuevo videoclip. Siguiendo la estela de famosas artistas internacionales, nuestra Edurne demuestra una vez más que se atreve con todo, aunque esto suponga ponerse un pelucón y lucir un conjunto la mar de vistoso. “Pase de oro”, comenta en la publicación la cuenta oficial de Mediaset.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) Kylie Jenner, una sexy embarazada Después de mostrar la opulenta habitación que está construyendo para el futuro bebé, Kylie Jenner se ha marcado un sensual posado en el que deja al descubierto su incipiente embarazo. En la imagen se vislumbra la sombra de su silueta desnuda. “Creciendo”, reza su comentario. Cabe recordar que la conocida hermana de Kim Kardashian, a sus 24 años, está esperando a su segundo hijo, esta vez, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela celebra los 20 años de ‘Operación Triunfo’ Parece que fue ayer, pero ya han pasado dos décadas desde que la primera hornada de ‘triunfitos’ se colara en los hogares de millones de españoles. Con motivo de este día tan especial, Gisela ha rescatado una fotografía promocional de su participación en el talent para enviar un bonito mensaje a sus compañeros de academia. “¡Viva la música y viva ‘OT’!”, sentencia.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros y su longeva prenda La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha colgado una serie de fotografías de su última escapada a Milán. En ellas, se puede ver a la influencer con un jumpsuit estampado y una cazadora de cuero oversize. “No me preguntéis por la chaqueta porque tiene más años que yo”, advierte.

Instagram Stories Irene Rosales, orgullosa de ser del equipo de la novia La esposa de Kiko Rivera ha intentado mantenerse apartada de la última polémica protagonizada por su marido: arremeter duramente contra su prima y su hermana. Dispuesta a evadirse de los problemas, Irene Rosales ha compartido una serie de vídeos e imágenes de la divertida despedida de soltera que le han organizado a una amiga. ¡A disfrutar!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io