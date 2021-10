View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida celebra sus 32 primaveras Tras confirmar que no hay vuelta atrás en su separación de Alba Paul, Dulceida ha celebrado una increíble fiesta con motivo de su 32 cumpleaños. Gracias al vídeo que ha colgado en sus redes sociales, hemos visto que allí no cabía ni un alfiler y que la velada se desarrolló entre risas, bailes y algún que otro llanto…

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri Fuertes se va de boda El ex de Adara Molinero ha colgado una serie de fotografías del outfit que ha lucido en la boda de un amigo muy íntimo, Guillermo, el cual conoció a su flamante esposa durante un viaje que hizo junto a Rodri a México en el ecuador de la carrera. Sea o no acertada la idea del chaleco con estampado de camuflaje, ¡hay que reconocer que va hecho todo un dandi!

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni comparte una buena noticia La mediática influencer ha anunciado que su hijo Vittoria mejora de sus problemas de salud. “Volvemos del hospital: Vitto se sentía peor esta mañana, con fiebre alta, dificultad para respirar y un poco deshidratada, así que fuimos a urgencias. Ahora, después de 10 horas allí y con todos sus exámenes hechos, regresamos a casa, Ella se siente mejor”, dice la italiana sobre unas fotografías de la pequeña.

View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Juls Janeiro se pasa al castaño La mediática hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales. Vigilado con lupa cada movimiento suyo, acaba de llamar la atención de sus seguidores al compartir una fotografía de su último cambio de look capilar. La joven ha decidido decir adiós a su moreno natural y pasarse a un tono caoba. ¿Qué os parece el resultado?

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas y su concepto de felicidad El actor no cabe en sí de felicidad desde que su hija decidiera mudarse durante una temporada a España para trabajar mano a mano con él. Y es que Stella del Carmen está ejerciendo de segunda ayudante de producción en ‘Company’, musical que Antonio Banderas estrenará en el Teatro del Soho (Málaga) el próximo 17 de noviembre. “La felicidad es tener a mi hija cerca tras el paréntesis COVID”, señala. A la publicación ha reaccionado Melanie Griffith comentando con un puñado de emoticonos de corazón.

