meadow walker, la hija de paul walker, se casa

1 Vin Diesel lleva a la hija de Paul Walker al altar View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker) Meadow Walker y Louis Thornton-Allan se han casado esta semana en República Dominicana después de menos de un año de relación. La pareja ha celebrado una preciosa ceremonia íntima en la que han unido sus vidas para siempre. Vin Diesel, amigo íntimo de su progenitor y su tutor lugar tras su fallecimiento, ha sido el encargado de llevar a su hija al altar.

2 El reencuentro de 'OT' View this post on Instagram A post shared by Noemí Galera (@noegalera) Varias generaciones del concurso de música se han reunido para celebrar los 20 años del este programa de talentos que revolucionó la televisión y el mundo musical.

3 Beatriz Espejel y Koke disfrutan de su amor View this post on Instagram A post shared by BEATRIZ ESPEJEL (@beatrizespejel) La influencer ha compartido una romántica imagen con su marido, el futbolista del Atlético de Madrid con el que forma una bonita pareja.

4 Soraya se queda sin ombligo View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha compartido una imagen en la que aparece posando enseñando su tripita de embarazada y enseñando que se ha quedado sin ombligo.

5 Gianmarco Onestini View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El concursante de 'GH VIP' ha compartido una imagen en la que aparece con una tarta de cumpleaños con imágenes de Italia para celebrar su 25 cumpleaños.

