Violeta Mangriñán hace 'spoiler' de su nueva casa Instagram La 'influencer' está terminando los últimos detalles de la nueva casa que compartirá con Fabio y ya ha mostrado uno de los espectaculares rincones de su nueva vivienda. Una instantánea que nos ha dejado con ganas de poder ver mucho más.

Así está aprendiendo a desconectar Anita Matamoros View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Makoke ha compartido unas bonitas fotografías junto al mar para explicar la forma con la que está intentando aprender a desconectar, ya que siente que todavía le cuesta poder estar en sitios sin cobertura.

Kourtney Kardashian sigue en una nube View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) La joven ha reconocido que todavía sigue sin creerse la romántica pedida de mano que le hizo su chico, y es que está deseando poder celebrar su boda con él.

Tania Llasera tiene muy presente a su abuelo View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha reconocido que, a pesar de no ser religiosa, siente que su abuelo está junto a ella viendo cómo sus biznietos disfrutan pintando y jugando.

La original forma con la que Gianmarco ha celebrado su cumple View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El italiano ha cumplido 25 años y ha decidido festejarlo subiendo un divertido vídeo junto a Chiqui en los pasillos de 'Mediaset'.

