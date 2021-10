Instagram Stories Carla Barber lamenta la muerte de su abuelo La doctora ha tenido que volver antes de lo previsto de su último viaje por un desagradable y triste acontecimiento: la muerte de su abuelo. La ex de Diego Matamoros ha puesto rumbo a Burgos desde Estambul para despedir como se merece a Ángel García Mediavilla, agricultor que falleció el pasado viernes, 29 de octubre, a los 90. “Te quiero, abuelo”, escribe sobre una alegre fotografía de hace algunos años junto a este.

View this post on Instagram A post shared by Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) Caitlyn Jenner celebra su cumpleaños Ante una gigantesca tarta y engalanada con su gorrito, Caitlyn Jenner ha dado las gracias por su increíble semana de cumpleaños. La madre de Kylie y Kendall Jenner cumplió el pasado 28 de octubre 72 primaveras. “¡Qué semana de cumpleaños tan especial! ¡Gracias a mi increíble familia por la semana más divertida!”, comenta la ex de Kris Jenner. ¡Felicidades!

View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) Laura Escanes disfruta de la hojarasca junto a su amor La llegada del otoño ya se va notando en nuestras vidas. La esposa de Risto Mejide ha compartido una serie de fotografías para capturar la belleza de esta estación al mismo tiempo que muestra un momento de una agradable comida con el presentador. “El otoño y tú”, reza su comentario.

View this post on Instagram A post shared by Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) Jesé Rodríguez tiene siempre presente a su amor El jugador de fútbol celebró el gol que metió al Real Sociedad B y que supuso la victoria del equipo en el que milita actualmente, Las Palmas, formando un corazón con sus manos. Un gesto del que él mismo se ha hecho eco en su cuenta de Instagram y que parece que va dedicado a su actual pareja, Aurah Ruiz, con la que ha vuelto recientemente tras innumerables idas y venidas.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche, dulces 33 La colaboradora de ‘Zapeando’ celebra su 33 cumpleaños colgando una imagen en la que aparecen dos suculentos bizcochos rellenos de crema, a modo de tarta, y que forman la sílaba ‘XO’. Una clara alusión al sello distintivo de su marido, el chef Dabiz Muñoz, a la hora de bautizar sus locales de restauración. “Los 33 años no podían llegar de mejor manera ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (Quizá esto es un spoiler de algo 🤣🤣❤️)”, comenta.

View this post on Instagram A post shared by Jaime Cantizano (@jaimecantizano) El presentador ha compartido una imagen en la que se ve como sale de su casa a pesar de que llueva a cántaros para cumplir con su rutina de running.

Alba Díaz presume de madre View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha querido presumir de su progenitora en redes sociales compartiendo una fotografía de su madre junto a ella en el evento del año organizado por la revista Elle.

Soraya cuenta su experiencia con la cesárea View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha compartido a través de las redes sociales su experiencia tras haber dado a luz a su segunda hija a través de una cesárea. Y que no es oro todo lo que reluce.

Pilar Rubio decora su nueva casa en París View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora de 'El Hormiguero' ha compartido un vídeo en el que se ve su faceta más desconocida cosiendo la cortinas de la habitación de sus hijos en París.

Chenoa sorprende con su nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha decidido introducirse en el mundo de la cocina participando en el nuevo concurso que estrenará en diciembre 'Amazon Prime'.

Jorge Javier y el regalo que le ha dado la vida View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador ha confesado que no puede estar más feliz de haber podido encontrarse con Lola Herrera y tener una buena charla con ella.

Susana se hace un autoregalo muy especial View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La 'influencer' ha optado por regalarse a ella misma un precioso ramo de flores, y es que de vez en cuando todos necesitamos mimarnos a nosotros mismos y darnos algún que otro caprichito.

Miguel Ángel y la importancia del deporte en su vida View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor ha confesado que el deporte es parte de su día a día y que siempre intenta sacar un hueco para poder ejercitarse y seguir adelante con su rutina.

Marta Peñate no puede más y desvela si sigue con Tony Telecinco La ex concursante de 'LIDLT' no podía resistirse más y ha terminado anunciando que tras su paso por 'La última tentación' continúa con Tony Spina, dejando claro que cada día están más unidos.

Verónica Romero habla de las 'almas conectadas' View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha compartido una divertida fotografía con un caballo y ha hablado de lo especial que es sentir que tu alma está conectada con la de otro ser vivo.

Edurne desvela cuál es uno de sus trabajos favoritos View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) La cantante acaba de lanzar un nuevo 'videoclip' y ha asegurado que, pese a haber pasado mucho frío grabándolo, se ha terminado convirtiendo en uno de sus favoritos.

La ingeniosa respuesta de Katy Perry a su marido View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) La cantante ha sorprendido a todos respondiendo con una divertida frase al actor después de que este le felicitase por su cumpleaños. "Papi todavía tengo resaca", ha escrito ella. Una frase que ha creado numerosas reacciones.

El terrorífico vídeo de Heidi Klum View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La modelo se está preparando para Halloween y ya ha comenzado a calentar motores compartiendo cómo ha sido la grabación de un terrorífico vídeo.

Kiko Rivera recae en un 'vicio' View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El Dj, sin darse cuenta, ha desvelado a través de sus redes sociales que ha vuelto a recaer en un vicio que en el pasado dijo que estaba luchando por intentar quitarse: el tabaco.

Rosana se muestra al natural View this post on Instagram A post shared by RosanaArbelo (@rosanaoficial) La cantante se ha mostrado al natural y ha confesado que le encantaría ver cumplido el sueño que pidió al soplar las velas de su tarta.

Kate Hudson se desnuda por un buen motivo View this post on Instagram A post shared by Kate Hudson (@katehudson) La actriz ha decidido subir una fotografía de ella en ropa interior por el mes de la concienciación contra el cáncer de mama. La intérprete ha reconocido que estaba estirando sus cuádriceps para participar en la carrera que se organizará.

Adriana Abenia muestra cómo aprendió a nadar View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia ha compartido unas tiernas imágenes de ella cuando era pequeña mostrando cómo intentaba aprender a nadar. Unas fotografías que han conquistado a sus seguidores.

Tamara Gorro explica sus problemas de salud View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La 'influencer' ha querido sincerarse con sus seguidores explicando qué le está sucediendo en estos motivos y cuál es el problema de salud que padece. Esperemos que se recupere pronto.

Raúl Prieto y Joaquín Torres de escapada romántica Instagram La pareja ha aprovechado para hacer una romántica escapada a Berlín. Un momento muy especial que no han dudado en compartir a través de sus redes sociales.

La original forma con la que Gianmarco ha celebrado su cumple View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El italiano ha cumplido 25 años y ha decidido festejarlo subiendo un divertido vídeo junto a Chiqui en los pasillos de 'Mediaset'.

Tania Llasera tiene muy presente a su abuelo View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha reconocido que, a pesar de no ser religiosa, siente que su abuelo está junto a ella viendo cómo sus biznietos disfrutan pintando y jugando.

Kourtney Kardashian sigue en una nube View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) La joven ha reconocido que todavía sigue sin creerse la romántica pedida de mano que le hizo su chico, y es que está deseando poder celebrar su boda con él.

Así está aprendiendo a desconectar Anita Matamoros View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Makoke ha compartido unas bonitas fotografías junto al mar para explicar la forma con la que está intentando aprender a desconectar, ya que siente que todavía le cuesta poder estar en sitios sin cobertura.

Violeta Mangriñán hace 'spoiler' de su nueva casa Instagram La 'influencer' está terminando los últimos detalles de la nueva casa que compartirá con Fabio y ya ha mostrado uno de los espectaculares rincones de su nueva vivienda. Una instantánea que nos ha dejado con ganas de poder ver mucho más.

