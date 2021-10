Marta Peñate no puede más y desvela si sigue con Tony Telecinco La ex concursante de 'LIDLT' no podía resistirse más y ha terminado anunciando que tras su paso por 'La última tentación' continúa con Tony Spina, dejando claro que cada día están más unidos.

Miguel Ángel y la importancia del deporte en su vida View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor ha confesado que el deporte es parte de su día a día y que siempre intenta sacar un hueco para poder ejercitarse y seguir adelante con su rutina.

Susana se hace un autoregalo muy especial View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La 'influencer' ha optado por regalarse a ella misma un precioso ramo de flores, y es que de vez en cuando todos necesitamos mimarnos a nosotros mismos y darnos algún que otro caprichito.

Jorge Javier y el regalo que le ha dado la vida View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador ha confesado que no puede estar más feliz de haber podido encontrarse con Lola Herrera y tener una buena charla con ella.

Chenoa sorprende con su nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha decidido introducirse en el mundo de la cocina participando en el nuevo concurso que estrenará en diciembre 'Amazon Prime'.

