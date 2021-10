Instagram Stories Carla Barber lamenta la muerte de su abuelo La doctora ha tenido que volver antes de lo previsto de su último viaje por un desagradable y triste acontecimiento: la muerte de su abuelo. La ex de Diego Matamoros ha puesto rumbo a Burgos desde Estambul para despedir como se merece a Ángel García Mediavilla, agricultor que falleció el pasado viernes, 29 de octubre, a los 90. “Te quiero, abuelo”, escribe sobre una alegre fotografía de hace algunos años junto a este.

View this post on Instagram A post shared by Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) Caitlyn Jenner celebra su cumpleaños Ante una gigantesca tarta y engalanada con su gorrito, Caitlyn Jenner ha dado las gracias por su increíble semana de cumpleaños. La madre de Kylie y Kendall Jenner cumplió el pasado 28 de octubre 72 primaveras. “¡Qué semana de cumpleaños tan especial! ¡Gracias a mi increíble familia por la semana más divertida!”, comenta la ex de Kris Jenner. ¡Felicidades!

View this post on Instagram A post shared by Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) Jesé Rodríguez tiene siempre presente a su amor El jugador de fútbol celebró el gol que metió al Real Sociedad B y que supuso la victoria del equipo en el que milita actualmente, Las Palmas, formando un corazón con sus manos. Un gesto del que él mismo se ha hecho eco en su cuenta de Instagram y que parece que va dedicado a su actual pareja, Aurah Ruiz, con la que ha vuelto recientemente tras innumerables idas y venidas.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche, dulces 33 La colaboradora de ‘Zapeando’ celebra su 33 cumpleaños colgando una imagen en la que aparecen dos suculentos bizcochos rellenos de crema, a modo de tarta, y que forman la sílaba ‘XO’. Una clara alusión al sello distintivo de su marido, el chef Dabiz Muñoz, a la hora de bautizar sus locales de restauración. “Los 33 años no podían llegar de mejor manera ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (Quizá esto es un spoiler de algo 🤣🤣❤️)”, comenta.

View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) Laura Escanes disfruta de la hojarasca junto a su amor La llegada del otoño ya se va notando en nuestras vidas. La esposa de Risto Mejide ha compartido una serie de fotografías para capturar la belleza de esta estación al mismo tiempo que muestra un momento de una agradable comida con el presentador. “El otoño y tú”, reza su comentario.

