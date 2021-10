View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) Anabel Pantoja y Omar Sánchez siguen “en el camino” Pese a que desde ‘Sálvame’ hayan intentado sembrar la sombra de la duda en Anabel Pantoja sobre la fidelidad de su flamante marido, después de emitir unas imágenes en las que aparecía el concursante de ‘Supervivientes 2021’ hablando con una joven en una discoteca, la sobrina de Isabel Pantoja confía plenamente en su chico. Tanto es así, que Omar Sánchez ha compartido dos fotografías en las que aparecen juntos en una playa y en actitud cariñosa, clara muestra de que estas informaciones no han afectado su sólida relación. “Seguimos en el camino”, comenta el surfero.

View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Dulceida cumple uno de sus sueños más espectaculares Nadie puede negar que las auroras boreales son uno de los fenómenos más espectaculares que nos brinda la naturaleza. La influencer, durante un viaje a Islandia, ha tenido la oportunidad de contemplar esta belleza y, por si fuera poco, en toda su majestuosidad. “¡Nos dijeron que hacía años que no se veían tanto como ayer, fue increíble, todavía no me lo creo!”, apunta Aida Domènech.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera saca su vena de rapsoda para alabar a Irene Rosales El hijo de Isabel Pantoja ha encontrado el mejor apoyo en su esposa, Irene Rosales. Siempre en medio de la polémica, el DJ ha aprovechado su presencia en las redes para dedicarle unas tiernas palabras junto a una romántica fotografía en la que aparecen cogiéndose la mano en un restaurante. "Eres mi vicio y no es un mito, te necesito", escribe Rivera, dejando al descubierto su lado más poético.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) Carmen Borrego, la viva imagen de la felicidad En mitad de su encarnizada guerra mediática contra su hermana y su sobrina, la actual colaboradora de ‘Sálvame’ ha encontrado un hueco para desconectar y disfrutar de una agradable jornada junto a su marido, José Carlos Bernal. “Qué felicidad”, señala la hija menor de María Teresa Campos.

Instagram Stories Pilar Rubio disfruta como una niña junto a sus pequeños La presentadora ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece tirándose por un tobogán con uno de sus hijos. Bien abrigada y visiblemente sonriente, la esposa de Sergio Ramos demuestra una vez más que sabe muy bien cómo aprovechar el tiempo junto a sus cuatro retoños: Sergio, Máximo Adriano, Alejandro y Marco.

