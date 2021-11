View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez se somete a un “normalito” entrenamiento La presentadora ha mostrado su rutina de ejercicios durante uno de sus intensos entrenamientos para mantenerse en forma y lucir tan espectacular como siempre. Y la verdad, ya entendemos cómo está así de fuerte… Atentos al momento en el que le pega un ‘palizón’ a un pobre señor con la cara roja de hacer tanta fuerza para lidiar con la furia.

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban posa con su menina favorita Desde la plaza de Pedro Zerolo, en el madrileño barrio de Chueca, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha hecho una fotografía junto a la escultura de una menina en apoyo a las personas con VIH y en la que aparecen palabras como ‘innovar’, ‘inclusión’ o ‘no estigma’. Esta figura forma parte de la iniciativa ‘Meninas Madrid Gallery’, la cual lleva años llenando la capital con diferentes diseños estampados sobre una representación del conocido personaje del cuadro de Velázquez.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría vive una ‘horrorosa’ velada La actriz ha acudido junto a su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, y una serie de amigos, entre los que se encontraba el coreógrafo Poty, a una función de ‘Bacanal’, nuevo espectáculo del conocido ‘Circo de los Horrores’. Y a tenor de la fotografía, pese a la cara de pocos amigos del personaje central, parece que el resto se lo pasó a las mil maravillas… “Pasárselo pipa durante 120 minutos... ¿os apetece?”, comenta la protagonista de ‘Velvet’.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim felicita a su heroína favorita Pese a que no lo parezca, los años también pasan por la matriarca del clan Kardashian. Kris Jenner cumplió 66 años el pasado viernes 5 de noviembre, momento que aprovechó Kim para dedicarle unas tiernas palabras: “¡¡¡Feliz cumpleaños, mami!!! ¡Eres mi referente! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi vida! Gracias por ser el ser humano más amoroso y menos crítico que he conocido nunca. Nos cuidas a todos tan desinteresadamente. ¡¡¡Las palabras no pueden describir mi amor por ti! ¡¡¡Dios mío, te quiero mucho, mamá!!!”.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez se convierte en Raffaella Carrà La cantante ha mostrado un instante del proceso de caracterización al que tuvo que someterse para emular a la recordada artista. Gómez fue una de las participantes en el número inaugural de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’, en el que se rindió tributo a la recientemente fallecida diva italiana.

View this post on Instagram A post shared by Francisco Rivera (@f.r.paquirri) Fran Rivera y Lourdes Montes ponen rumbo a Santiago Aprovechando que es año Xacobeo, Fran Rivera y Lourdes Montes se han calzado las botas y se han lanzado a hacer el Camino de Santiago. El torero ha colgado una fotografía de su caminata, aprovechando para recordarle a su esposa que “vengan las dificultades que vengan, contigo a mi lado de la mano se supera todo”. Unas palabras que la diseñadora ha replicado con una ristra de emojis de corazones.

View this post on Instagram A post shared by HUGO PEREZ (@hugoperezcabaleiro) Hugo Pérez Cabaleiro promociona su primer libro El joven, quien saltó a la fama por su participación en ‘GH 15’ y al que, recientemente, hemos podido ver en ‘La isla de las tentaciones’, debuta como escritor. El gallego acaba de anunciar a través de sus redes sociales el lanzamiento de su primer libro, ‘Vanlife, vivir por libre’, ejemplar en el que habla sobre sus aventuras y su vida en la carretera. ¿Logrará colarse entre los libros más vendidos de España?

View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) Martina Klein rescata una foto de su infancia La modelo ha mostrado una preciosa fotografía de cuando era pequeña, aprovechando para bromear sobre sus habilidades como peluquera. “Creo que la goma de pelo era un poco grande para el mechón de pelo de mi peinado (hecho por mí, claro)”, señala en clave de humor. La verdad es que poco ha cambiado con el paso de los años…

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García disfruta de otoño La presentadora, en compañía de su adorable mascota, ha colgado un par de fotografías con un look muy acorde a esta época del año. En medio de la hojarasca, la vasca señala que le encanta el otoño y deja caer que tiene un nuevo proyecto entre manos… ¿Cuál será?

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk, agradecida con su compañero de vida Con motivo del 23 cumpleaños de su pareja, el futbolista Achraf Hakimi, la actriz ha colgado un precioso mensaje en el que le recuerda lo importante que es para ella. Además, comparte algunas fotografías de su vida en pareja, entre ellas, junto al hijo que tienen en común, Amín Hakimi.

Susana presume de "equipo" View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La ex gran hermana ha compartido una bonita publicación en la que presume de equipo y es que no puede estar más feliz junto a su mascota y su chico.

Mario Vaquerizo lamenta la muerte de Georgie Dann View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) El marido de Alaska ha compartido una fotografía junto al cantante para agradecerle todas las canciones que ha hecho y por ser "una estrella".

Alicia Keys muestra su espectacular mansión View this post on Instagram A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) La cantante ha decidido hacer un 'house tour' para mostrar la gran casa en la que viven. Un vídeo que ha dejado completamente impresionados a sus seguidores.

Belén Rodríguez, muy agradecida con Kiko Hernández View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) El colaborador no se ha separado de su amiga desde que se rompió la pierna y ahora ella ha querido mostrar lo feliz que se siente de poder tenerle siempre a su lado.

Yoli desvela cuál es su mayor pecado View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La 'influencer' ha decidido confesarse a través de sus redes sociales y ha optado por desvelar cuál es su mayor pecado: el dulce. Yoli ha reconocido que le vuelve "loca" a pesar de que sabe que no es nada sano.

El sensual posado de Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido una espectacular fotografía que ha revolucionado las redes y donde aparece de lo más sensual.

Oriana revoluciona las redes con su posado View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La infuencer ha compartido un posado de lo más sensual en sus redes sociales provocando que en pocos minutos acapare numerosos 'me gusta'.

Kris Jenner y la tierna felicitación a su hija View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) Kris Jenner ha recopilado algunas de las fotografías que tiene con Kendal Jenner para felicitarle por su 26 cumpleaños. Unas instantáneas que ha acompañado de un bonito mensaje confesándole lo importante que es para ella.

Natalia y su sensual posado View this post on Instagram A post shared by Natalia (@nataliaoficial) La ex triunfita ha compartido una instantánea de lo más sensual confesando que a veces se siente insegura y vulnerable. Sin embargo, siempre encuentra la forma de encontrar un rayito de luz para darse ánimos.

Diego Matamoros y su vida ideal Instagram El hijo de Kiko Matamoros ha confesado que para él su vida ideal en cinco años sería poder vivir con su pareja muy feliz en una casa que esté situada en el campo. Además, ha sorprendido reconociendo que le gustaría tener su club de jazz.

Algunos 'triunfitos' disfrutan de un gran plan View this post on Instagram A post shared by 𝖦𝖾𝗇𝗈 𝖬𝖺𝖼𝗁𝖺𝖽o (@genomachado) Rosa López, Manu Tenorio, Alejandro Parreño y Geno Machado han disfrutado de un gran fin de semana lleno de planes juntos. Una bonita escapada de la que parecen haber disfrutado al máximo.

Anabel Pantoja recuerda su "pantoboda" View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora ha compartido una fotografía del día más especial de su vida para recordar que ya ha pasado un mes desde ese gran momento que tanto disfrutó.

Kiko Hernández y su planazo con sus hijas View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador ha mostrado cuál es el mejor plan para disfrutar junto a los más pequeños, y es que parece que él se lo ha pasado de maravilla junto a sus hijas.

Alexia Rivas cuenta la historia de su mascota View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora ha explicado cómo acabó teniendo a su actual mascota. Alexia Rivas ha contado lo mal que lo pasó su perrito antes de conocerle aunque, por suerte, ahora ya tiene una vida feliz junto a ella.

Miguel Ángel Muñoz lamenta una gran pérdida View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor ha compartido a través de sus redes sociales una trágica noticia. Miguel Ángel Muñoz llora, roto de dolor, la muerte del guionista y director Javier Muñoz, al que le unía una relación profesional pero sobre todo, de amistad.

View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) Kiko Matamoros y Marta López Álamo celebran su cumplemés La modelo ha compartido un cuidado posado junto a su pareja, el colaborador de ‘Sálvame’ Kiko Matamoros, para anunciar que hace dos años y ocho meses que están juntos “y sumando”. A su vez, destaca un dato curioso de la decoración del espacio, que no es otro que el gimnasio que se han montado en su nidito de amor.

View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) Luisana Lopilato, la mejor guía argentina Como buena turista y orgullosa de su país, Luisana Lopilato ha compartido dos fotografías de su visita a las Salinas Grandes, un inmenso salar situado en la provincia de Jujuy (al noroeste de Argentina). Un lugar que la actriz define como mágico y en el que parece habérselo pasado muy bien.

View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) Minireunión de los primeros ‘triunfitos’ Con la resaca de la celebración del 20 aniversario del estreno de ‘Operación Triunfo’, algunos de sus concursantes se han reunido en una casa rural para disfrutar de una corta pero intensa velada. Manu Tenorio, Rosa López, Geno Machado y Alejandro Parreño, junto algunas de sus parejas, se lo han pasado en grande poniéndose al día y reencontrándose después de tantos años.

View this post on Instagram A post shared by ARANTXA DE BENITO (@arandbenito) Arantxa de Benito lamenta la muerte de su cuñada A través de sus redes sociales, la conocida presentadora de televisión se ha mostrado consternada al tener que despedirse de alguien muy importante en su vida: su cuñada. “Te beso el alma. Buen viaje, amiga. ❤️ Hoy en el cielo hay un ángel tocando las palmas… ¡¡Es ella, karlis, la chucrut!!”, escribe la exmujer de Guti antes de pasar a enumerar las infinitas virtudes de esta personal tan especial.

View this post on Instagram A post shared by Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco) El príncipe Alberto viaja por Europa junto a sus hijos A la espera de que se produzca el inminente regreso de la princesa Charlene a Mónaco, después de que lleve desde el pasado mes de marzo atrapada en Sudáfrica debido a una serie de dolencias, el príncipe Alberto, tras participar en la primera jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha aprovechado para darse una rápida vuelta por el Viejo Continente junto a sus hijos. Y es que el soberano y los gemelos, Jacques y Gabriella, han visitado el parque de atracciones Europa Park (Rust, Alemania), el cual está dividido en 15 zonas que representan a distintos países europeos.

