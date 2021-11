View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) Kiko Matamoros y Marta López Álamo celebran su cumplemés La modelo ha compartido un cuidado posado junto a su pareja, el colaborador de ‘Sálvame’ Kiko Matamoros, para anunciar que hace dos años y ocho meses que están juntos “y sumando”. A su vez, destaca un dato curioso de la decoración del espacio, que no es otro que el gimnasio que se han montado en su nidito de amor.

View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) Minireunión de los primeros ‘triunfitos’ Con la resaca de la celebración del 20 aniversario del estreno de ‘Operación Triunfo’, algunos de sus concursantes se han reunido en una casa rural para disfrutar de una corta pero intensa velada. Manu Tenorio, Rosa López, Geno Machado y Alejandro Parreño, junto algunas de sus parejas, se lo han pasado en grande poniéndose al día y reencontrándose después de tantos años.

View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) Luisana Lopilato, la mejor guía argentina Como buena turista y orgullosa de su país, Luisana Lopilato ha compartido dos fotografías de su visita a las Salinas Grandes, un inmenso salar situado en la provincia de Jujuy (al noroeste de Argentina). Un lugar que la actriz define como mágico y en el que parece habérselo pasado muy bien.

View this post on Instagram A post shared by ARANTXA DE BENITO (@arandbenito) Arantxa de Benito lamenta la muerte de su cuñada A través de sus redes sociales, la conocida presentadora de televisión se ha mostrado consternada al tener que despedirse de alguien muy importante en su vida: su cuñada. “Te beso el alma. Buen viaje, amiga. ❤️ Hoy en el cielo hay un ángel tocando las palmas… ¡¡Es ella, karlis, la chucrut!!”, escribe la exmujer de Guti antes de pasar a enumerar las infinitas virtudes de esta personal tan especial.

View this post on Instagram A post shared by Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco) El príncipe Alberto viaja por Europa junto a sus hijos A la espera de que se produzca el inminente regreso de la princesa Charlene a Mónaco, después de que lleve desde el pasado mes de marzo atrapada en Sudáfrica debido a una serie de dolencias, el príncipe Alberto, tras participar en la primera jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha aprovechado para darse una rápida vuelta por el Viejo Continente junto a sus hijos. Y es que el soberano y los gemelos, Jacques y Gabriella, han visitado el parque de atracciones Europa Park (Rust, Alemania), el cual está dividido en 15 zonas que representan a distintos países europeos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io