Miguel Ángel Muñoz lamenta una gran pérdida View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor ha compartido a través de sus redes sociales una trágica noticia. Miguel Ángel Muñoz llora, roto de dolor, la muerte del guionista y director Javier Muñoz, al que le unía una relación profesional pero sobre todo, de amistad.

Alexia Rivas cuenta la historia de su mascota View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora ha explicado cómo acabó teniendo a su actual mascota. Alexia Rivas ha contado lo mal que lo pasó su perrito antes de conocerle aunque, por suerte, ahora ya tiene una vida feliz junto a ella.

Kiko Hernández y su planazo con sus hijas View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador ha mostrado cuál es el mejor plan para disfrutar junto a los más pequeños, y es que parece que él se lo ha pasado de maravilla junto a sus hijas.

Anabel Pantoja recuerda su "pantoboda" View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora ha compartido una fotografía del día más especial de su vida para recordar que ya ha pasado un mes desde ese gran momento que tanto disfrutó.

Algunos 'triunfitos' disfrutan de un gran plan View this post on Instagram A post shared by 𝖦𝖾𝗇𝗈 𝖬𝖺𝖼𝗁𝖺𝖽o (@genomachado) Rosá López, Manu Tenorio, Alejandro Parreño y Geno Machado han disfrutado de un gran fin de semana lleno de planes juntos. Una bonita escapada de la que parecen haber disfrutado al máximo.

