View this post on Instagram A post shared by HUGO PEREZ (@hugoperezcabaleiro) Hugo Pérez Cabaleiro promociona su primer libro El joven, quien saltó a la fama por su participación en ‘GH 15’ y al que, recientemente, hemos podido ver en ‘La isla de las tentaciones’, debuta como escritor. El gallego acaba de anunciar a través de sus redes sociales el lanzamiento de su primer libro, ‘Vanlife, vivir por libre’, ejemplar en el que habla sobre sus aventuras y su vida en la carretera. ¿Logrará colarse entre los libros más vendidos de España?

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk, agradecida con su compañero de vida Con motivo del 23 cumpleaños de su pareja, el futbolista Achraf Hakimi, la actriz ha colgado un precioso mensaje en el que le recuerda lo importante que es para ella. Además, comparte algunas fotografías de su vida en pareja, entre ellas, junto al hijo que tienen en común, Amín Hakimi.

View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) Martina Klein rescata una foto de su infancia La modelo ha mostrado una preciosa fotografía de cuando era pequeña, aprovechando para bromear sobre sus habilidades como peluquera. “Creo que la goma de pelo era un poco grande para el mechón de pelo de mi peinado (hecho por mí, claro)”, señala en clave de humor. La verdad es que poco ha cambiado con el paso de los años…

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García disfruta de otoño La presentadora, en compañía de su adorable mascota, ha colgado un par de fotografías con un look muy acorde a esta época del año. En medio de la hojarasca, la vasca señala que le encanta el otoño y deja caer que tiene un nuevo proyecto entre manos… ¿Cuál será?

View this post on Instagram A post shared by Francisco Rivera (@f.r.paquirri) Fran Rivera y Lourdes Montes ponen rumbo a Santiago Aprovechando que es año Xacobeo, Fran Rivera y Lourdes Montes se han calzado las botas y se han lanzado a hacer el Camino de Santiago. El torero ha colgado una fotografía de su caminata, aprovechando para recordarle a su esposa que “vengan las dificultades que vengan, contigo a mi lado de la mano se supera todo”. Unas palabras que la diseñadora ha replicado con una ristra de emojis de corazones.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io