View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim felicita a su heroína favorita Pese a que no lo parezca, los años también pasan por la matriarca del clan Kardashian. Kris Jenner cumplió 66 años el pasado viernes 5 de noviembre, momento que aprovechó Kim para dedicarle unas tiernas palabras: “¡¡¡Feliz cumpleaños, mami!!! ¡Eres mi referente! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi vida! Gracias por ser el ser humano más amoroso y menos crítico que he conocido nunca. Nos cuidas a todos tan desinteresadamente. ¡¡¡Las palabras no pueden describir mi amor por ti! ¡¡¡Dios mío, te quiero mucho, mamá!!!”.

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) Belén Esteban posa con su menina favorita Desde la plaza de Pedro Zerolo, en el madrileño barrio de Chueca, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha hecho una fotografía junto a la escultura de una menina en apoyo a las personas con VIH y en la que aparecen palabras como ‘innovar’, ‘inclusión’ o ‘no estigma’. Esta figura forma parte de la iniciativa ‘Meninas Madrid Gallery’, la cual lleva años llenando la capital con diferentes diseños estampados sobre una representación del conocido personaje del cuadro de Velázquez.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Lorena Gómez se convierte en Raffaella Carrà La cantante ha mostrado un instante del proceso de caracterización al que tuvo que someterse para emular a la recordada artista. Gómez fue una de las participantes en el número inaugural de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’, en el que se rindió tributo a la recientemente fallecida diva italiana.

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez se somete a un “normalito” entrenamiento La presentadora ha mostrado su rutina de ejercicios durante uno de sus intensos entrenamientos para mantenerse en forma y lucir tan espectacular como siempre. Y la verdad, ya entendemos cómo está así de fuerte… Atentos al momento en el que le pega un ‘palizón’ a un pobre señor con la cara roja de hacer tanta fuerza para lidiar con la furia.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría vive una ‘horrorosa’ velada La actriz ha acudido junto a su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, y una serie de amigos, entre los que se encontraba el coreógrafo Poty, a una función de ‘Bacanal’, nuevo espectáculo del conocido ‘Circo de los Horrores’. Y a tenor de la fotografía, pese a la cara de pocos amigos del personaje central, parece que el resto se lo pasó a las mil maravillas… “Pasárselo pipa durante 120 minutos... ¿os apetece?”, comenta la protagonista de ‘Velvet’.

