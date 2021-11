Gloria Camila se despide de su gran proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) La hija de José Ortega Cano ha escrito un bonito texto para despedirse de Cloe, el nombre del personaje que ha estado interpretando en la serie 'Dos vidas'. Una publicación donde ha aprovechado para hablar de lo especial que ha sido para ella este trabajo.

Verónica Romero, amante de los animales View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha compartido un bonito vídeo en el que se le ve dándole un beso a una burrita llamada Susanita. La artista ha mostrado lo feliz que se siente de pasar tiempo junto a ella, que está embarazada.

Oriana Marzoli viaja a Milán View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La influencer ha dejado claro en más de una ocasión que se siente muy unida a Italia, y es que le encanta poder viajar a este país. Ahora, ha aprovechado para hacer un viaje a Milán.

Yoli y su pasión por la purpurina View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La ex gran hermana ha reconocido que ella para ser feliz necesita un poco de purpurina. Sobre todo si su plan es ir a un festival, y es que no concibe acudir sin un poco de brilli brilli.

Miguel Ángel Muñoz y su cariñoso mensaje a su Tata View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor ha celebrado que su Tata cumple 97 años. Un momento muy especial para él, y es que ambos están muy unidos. Ahora, Miguel Ángel espera poder seguir celebrando muchos más cumpleaños junto a ella.

