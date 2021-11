Rosalía anuncia nueva colaboración con The Weeknd

Rosalía anuncia temazo View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante más exitosa de nuestro país anuncia la llegada de un nuevo tema junto a otro de los artistas del momento, The Weeknd. "La fama" será la canción del año. Todo un bombazo a ritmo de bachata que es solo un aperitivo del tercer álbum de la española y supone el debut del cantante cantando en castellano. ¡Estamos deseando que llegue el 11 de noviembre!

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de televisión se encuentra de viaje en Turquía donde ha visitado la capital y otras zonas del país donde ha aprovechado para conocer la cultura, además de disfrutar de la gastronomía local.

Isabe Jiménez presume de"novio" View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) La presentadora de Informativos Telecinco ha compartido una imagen junto a su chico. La pareja ha aprovechado para tener una cita romántica, siempre necesaria, con dos hijos. Isabel intenta mantener viva la llama parados y qué mejor que con un paseo abrazados por las calles de Madrid.

Antonella presume de marido en París View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Desde la mudanza del matrimonio a París tras el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint‑Germain FC , la pareja vive una constante luna de miel en la ciudad del amor. Desde ahí la argentina ha compartido una imagen de lo más romántica con la Torre Eifel de fondo.

Las influencers se van de viaje View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Marta Lozano ha convocado a todas sus amigas para disfrutar de un viaje para promocionar su marca de belleza. A la escapada no han faltado, Mari Tere, María Pombo, Marta Pombo, Laura Matamoros, Dulceida o Laura Escanes.

