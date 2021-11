Marta López Álamo muestra lo que tiene en su nevera Instagram La novia de Kiko Matamoros ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores al desvelar los alimentos que tiene en su nevera. "Básicamente tengo bebidas y fruta" . La modelo ha enseñado los tápers en los que guarda la comida semanal con la que afronta el día a día.

Carlos Sobera le canta al amor View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) Durante uno de los rodajes de 'First Date' el presentador ha decidido parar para grabarse con su móvil y cantarle al amor, y es que él tiene claro que sin eso no hay nada.

Kirs Jenner y su romántica felicitación a Corey Gamble View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) "Eres el mejor compañero, amigo, confidente, aficionado a los viajes, terapeuta, solucionador de problemas...", ha comenzado explicando la madre de Kim Kardashian. La influencer ha desvelado que su chico es el hombre más maravilloso. "Eres una parte muy especial de mi corazón y mi alma y te quiero mucho", ha indicado. Sin duda, una romántica forma de felicitarle por su cumpleaños.

Violeta Mangriñán y su romántica confesión sobre Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha dejado claro que su chico es "su todo", y es que cada vez están más unidos y más enamorados. Un sentimiento del que no dudan en presumir a través de sus redes sociales.

La hija de David Otero hace sus pinitos como fotógrafa View this post on Instagram A post shared by David Otero (@davidoteromusic) El cantante ha mostrado qué es lo que sucede cuando su hija pequeña le quita la cámara, y es que hace fotografías como una verdadera profesional.

