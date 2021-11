Rocío Flores muestra su culo en todo su esplendor

Instagram Stories Rocío Flores se somete a un nuevo tratamiento estético Orgullosa con el resultado, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha compartido un vídeo en el que muestra todo el proceso del tratamiento al que se ha sometido “para reducir, tonificar y moldear" su figura. Se trata de una novedosa máquina que reactiva el mecanismo celular a través de un masaje en aquellas zonas “más rebeldes” que se quieran mejorar. Por ello, también hemos podido ver como la especialista masajeaba con fuerza la zona de su trasero.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tamara Gorro se desnuda ante una feliz noticia La ‘influencer’, que acaba de alcanzar los dos millones de seguidores en Instagram, ha decidido agradecer el apoyo de sus fans protagonizando un estético posado como Dios la trajo al mundo. “No es el número, no es la cantidad, es la calidad. Dos millones de personas que están a tu lado para lo bueno, celebrar y reír. Dos millones de personas que están a tu lado en lo malo, te escuchan, ayudan y aconsejan”, valora la mujer de Ezequiel Garay.

View this post on Instagram A post shared by OMAR MONTES (@omarmontesofficial) Ana Rosa Quintana reaparece en compañía de Omar Montes La presentadora de Telecinco, apartada de la televisión para hacer frente al cáncer de mama que padece, ha aprovechado la mañana del viernes para irse a comer junto a Omar Montes al restaurante ‘El Qüenco de Pepa’. Muy animada, la periodista ha compartido risas y confidencias con el cantante, quien acaba de estrenar en Amazon Prime Video su primera docuserie, ‘El Principito’. Precisamente, la productora de Ana Rosa Quintana está detrás de este proyecto del exnovio de Isa Pantoja.

Instagram Stories Kiko Matamoros y Marta López se van de cena Pese a los rumores de crisis a los que han tenido que hacer frente en los últimos días, el colaborador y su novia han acercado posturas y vuelven a estar tan enamorados como siempre. Buena prueba de ello es que han compartido un vídeo en el que aparecen muy acaramelados antes de disfrutar de una agradable velada junto a los hijos del mediático contertulio de ‘Sálvame’.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón nunca más volverá a celebrar la Navidad Tras finalizar la grabación de la promo de Navidad de RTVE, la polifacética artista ha echado mano de sus redes sociales para reflexionar sobre la paradoja de que nunca más va a volver a celebrar este día tan importante en el calendario. El motivo: la ausencia de su hijo Aless.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya lanza un poderoso mensaje sobre la maternidad La cantante se ha animado a hacer balance de los 20 primeros días desde la llegada al mundo de su segunda hija, Olivia. En su reflexión, la extremeña reconoce que no todo es de color de rosa y recuerda que las madres y los padres, durante esa etapa de sus vidas, necesitan más comprensión y empatía por parte de la gente que está a su alrededor. “Más atenciones, más detalles para ellos, más tacto”, indica.

