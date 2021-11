View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun cambia radicalmente de look La influencer ha sorprendido a sus seguidores al compartir una serie de instantáneas y vídeos en los que deja atrás su larga cabellera para abrazar una melena con un corte bob tintada de rosa. Sin embargo, tras el shock inicial, ha explicado que se trata de una peluca, lo más probable, para protagonizar alguna sesión de fotos. "Tranquilidad... es una peluca. Perdón por los que os habéis hecho ilusiones, pero mi melena XXL para siempre", señala. Aunque sea puntual, ¿qué os parece su nueva imagen?

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja, la mejor sorpresa para Belén Esteban A la celebración del cumpleaños de Belén Esteban acudieron un sinfín de rostros conocidos. Entre ellos, algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’. Pese a no vivir en la capital, quien no quiso perderse la fiesta fue Anabel Pantoja, que acudió por sorpresa a la discoteca madrileña donde se celebró el animado evento. “Le voy a dar una sorpresa a Belén, ella no sabe que estoy aquí”, afirmaba la sobrina de Isabel Pantoja en sus Stories. El encuentro fue muy emotivo, fundiéndose ambas en un fuerte abrazo.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) Britney Spears celebra su libertad Tras pasar 13 años bajo la tutela de su padre, la cantante ha conseguido que la jueza que llevaba su caso haya fallado a su favor para volver a coger las riendas de su vida. “¡Finalmente libre!”, dice la estadounidense a través de sus redes sociales. Una feliz noticia que han celebrado también sus fieles seguidores. “¡¡¡Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura ❤️!!! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de todos. Alabado sea Dios”, añade en su cuenta de Twitter al comentar un vídeo en que aparece un grupo de personas celebrando la dicha.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla, feliz entre pirámides Al mismo tiempo que se anuncia que volverá a presentar las Campanadas de Telecinco junto a Carlos Sobera, Paz Padilla no deja de compartir fotografías de su viaje a Egipto. Con ella ha estado su hija, Anna Ferrer, junto a la que ha visitado algunas de las maravillas ubicadas en la capital de los faraones, Luxor. En su periplo por el país africano ha hecho de todo, desde un crucero por el Nilo hasta visitar el templo de Abu Simbel. “Es increíble que estamos dentro de una pirámide. Lo bien conservada que está”, comenta la polifacética artista.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda a su hijo Día triste para Ana Obregón. La actriz y presentadora se ha hecho eco a través de sus redes sociales de una dolorosa realidad: hace un año y medio que falleció su único hijo, Aless Lequio. “Dime por favor donde no estás”, exige rota de dolor la artista junto a una fotografía en la que aparece el joven empresario dándole un beso.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io