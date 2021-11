View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche y Miki Nadal disfrutan de Dinamarca junto a sus parejas Los colaboradores de ‘Zapeando’, acompañados de sus respectivas parejas, el cocinero Dabiz Muñoz y la empresaria Helena Aldea, se han marchado de escapada a la capital danesa. "Copenhague, amigos, buena comida y amor...", escribe Pedroche para intentar definir el planazo de ensueño que están viviendo. La instantánea llama especialmente la atención debido a que es de las pocas veces que el actual concursante de ‘Masterchef’ se deja ver junto a su actual pareja, con la que lleva poco más de un año de relación.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría y Miguel Torres se comen a besos en París Y de viajes va la cosa. Si Cristina Pedroche y Miki Nadal están en Copenhague, la pareja formada por la actriz y el exfutbolista se han decantado por disfrutar de los innumerables placeres que ofrece la capital del amor. Paula Echevarría ha compartido una serie de fotografías de su romántico viaje, destacando aquella en la que aparecen besándose apasionadamente frente a la Torre Eiffel.

Instagram Stories La cara B de la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban Tras la tormenta siempre llega la calma, y tras el desenfreno pues el momento de bajón. Después de disfrutar por todo lo alto de la fiesta de cumpleaños de la de Paracuellos, Anabel Pantoja se ha animado a mostrar el estado en el que se encontraban ella y su amiga a la mañana siguiente... ¡Benditas gafas de sol para disimular el cansancio!

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita recuerda a Antonio Flores El clan Flores siempre tiene presente el recuerdo de uno de sus miembros más destacados, Antonio Flores. Este es el caso de Lolita, quien aprovecha siempre que tiene ocasión para dedicarle unas tiernas palabras a su hermano fallecido, ya sea con motivo del aniversario de su muerte o de su nacimiento.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) Preocupación por el estado de salud de la reina Isabel II A sus 95 años, es más que normal que la reina Isabel II sufra los achaques típicos de la edad. Aunque todo estaba previsto para que la monarca británica presidiera el tradicional Día del Armisticio, el portavoz de la casa real ha anunciado que se ausentaría debido a que se encuentra convaleciente aquejada de una fuerte dolencia. "La Reina, tras sufrir un esguince de espalda, ha decidido esta mañana, con gran pesar, que no podrá asistir al Servicio del Domingo del Recuerdo de hoy en el Cenotafio. Su Majestad está decepcionada por no poder asistir al servicio", reza el comunicado antes de explicar que será el príncipe Carlos quien tome el relevo a su madre. Esta es la primera vez en 22 años que la reina Isabel se ausenta de esta celebración.

