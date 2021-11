Kiko Matamoros y su nieto, unidos por la música View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador le está intentando inculcar a su nieto una de sus grandes pasiones: el piano. Kiko Matamoros ha compartido una tierna instantánea en la que se le ve intentando enseñarle a Matías cómo tocar este instrumento que parece haber maravillado al pequeño.

Chiara Ferragni y su espectacular árbol de Navidad View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La 'influencer' ya ha comenzado a prepararlo todo para Navidad y ha sorprendido a sus seguidores mostrando un espectacular árbol cuyas luces cambian de color cuando da una palmada.

Estela Grande y su escapada a París View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) Al igual que Paula Echevarría y Miguel Torres, Estela Grande parece haber caído rendida ante los encantos de París, y es que está disfrutando al máximo de esta bonita ciudad.

Hilary Duff y su remedio cuando se cansa de los tacones View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) La cantante ha compartido vídeo en el que muestra cómo viaja cuando ya no puede más tras andar durante mucho tiempo con tacones.

Paz Padilla se emociona en Egipto View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha confesado que no ha podido evitar llorar durante su viaje a Egipto. "Una de las siete maravilla del mundo, 2500 años antes de Cristo. No pude contener las lágrimas", ha indicado.

