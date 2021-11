María Pedraza, como una niña en Disneyland View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz se encuentra disfrutando de una escapada a Disneyland Paris junto a su pareja, el también actor Álex González.

Laura Escanes se transforma en Rihanna View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La escritora ha querido disfrazarse de una de sus artistas favoritas y de la que es una gran fan Rihanna para la fiesta temática de la agencia de representación para la que trabaja 'Soy Olivia' que lleva a otras 'it girls' como María Pombo. En esta ocasión, Laura se ha dejado asesorar por Gigi Vives y Alberto Mullor para su estilismo. Con un vestido de Ze García, la mujer de Risto ha brillado en la fiesta más espectacular del año.

Pilar Rubio no se cansa de aprender View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora ha compartido una imagen en la que se puede ver como arranca el sábado con sus clases de francés. Poquito a poco, Pilar se va haciendo a su nueva vida en París y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo el idioma.

Marta Castro y Fonsi Nieto celebran el bautizo de su hijo Hugo View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) Un año después del nacimiento de su primer hijo en común, el matrimonio ha bautizado al pequeño Hugo. "Bautizo de mi chiquitito", con estas palabras Marta Castro ha compartido con todos sus seguidores este importante momento para la vida de su hijo.Para esta ocasión tan especial, ha elegido un conjunto en color crudo de dos piezas compuesto por una con blazer con maxilazada y pantalón firmado por Inés Martín Alcalde.

Paula Echevarría ya está preparada para la Navidad View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ya tiene todo listo para estas fiestas. Cuando aún no hemos llegado a diciembre, Paula ya ha decidido poner el árbol de Navidad. Con un pijama de lo más navideño, la influencer posa con su casa ya decorada.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante ha compartido unas emotivas palabras con las que se despide de su primo David con gran tristeza y con un montón de imágenes que recuerdan su relación desde la cuna.

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora de 'La Voz' ha compartido una imagen meditando desvelando que esta es la manera en la que ella se aleja del estrés: "En momentos de mucho estrés, como el que estoy pasando ahora con las grabaciones y tanto viaje, es cuando más me alegro de tener ciertas rutinas en mi día a día como dedicarme a mi misma un ratito, ya sea para hacer algo de deporte, para escuchar música, o simplemente estar unos minutos sola y en silencio".

Ana Rosa recuerda su visita a 'Ya son las ocho' View this post on Instagram A post shared by @anarosaquintana La presentadora ha querido compartir una fotografía de su visita al nuevo programa de Sonsoles Ónega que pertenece a Unicorn Content, su productora audiovisual.

María Patiño luce tipazo en Lanzarote View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora de Telecinco ha compartido imágenes de su escapada a las islas Canarias en las que aparece con un bañador rojo y en el que su cuerpazo nos recuerda a Pamela Anderson en los 'Vigilantes de la playa'. Su espectacular figura física y el color moreno que ha cogido en estas mini vacaciones seguro que han recargado las pilas para lo que queda de año.

C. Tangana triunfa en los Grammy View this post on Instagram A post shared by El Madrileño (@c.tangana) El español ha recibido el premio a Mejor Canción Alternativa por 'Nominao' y el de Mejor Canción Pop/Rock por 'Hong Kong' -temas en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro y además, junto al productor Alizz se ha hecho con el galardón a la Mejor Mezcla por el disco 'El Madrileño'.

Bisbal celebra 20 años de carrera View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense ha querido celebrar sus 20 años de carrera tras su salida con un regalo muy especial para sus fans un libro en el que cuenta cómo han sido estos 20 años, con sus temas, fotos y escritos más especiales.

Diego Matamoros anuncia un "parón forzoso" Instagram El hijo de Kiko Matamoros ha preocupado a sus seguidores anunciando que tiene que hacer un parón forzoso, aunque de momento no ha querido desvelar los motivos. Lo que sí ha mostrado es que ahora se encuentra en casa de su hermana Laura.

Adrián Lastra muestra su gran cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) El actor ha sorprendido a sus seguidores mostrando su espectacular cambio de 'look' y es que parece que ha decidido decirle adiós a su larga melena.

Gloria Camila y su arrebato de amor Instagram La joven no puede estar más feliz después de haber comenzado a trabajar como colaboradora en 'Ya son las ocho'. Ahora, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su padre y es que, "si le ama más revienta".

Cristina Rodríguez, muy feliz tras su gran boda View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) La diseñadora ha mandado un romántico mensaje a su marido después de que hace unos meses se casase con Raúl García. Ahora, ha querido recordarle que cada día le quiere más.

Luis Fonsi y el proceso del que más disfruta View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El cantante ha desvelado a sus seguidores que uno de los procesos que más disfruta es cuando está ensayando y corrigiendo errores para hacer una gira perfecta.

Pablo Alborán y su acompañante indeseado View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante ha mostrado el grano que le ha salido, y es que ha confesado que nunca rueda solo, a que es habitual que cuando le toque grabar le salgan estos indeseables granos y espinillas.

Sofía Suescun y su nuevo cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La novia de Kiko Jiménez lo ha vuelto a hacer. Sofía Suescun ha sorprendido a sus seguidores luciendo una melena corta rosa, aunque ha dejado claro que solo se trata de una peluca.

Nuria Roca y su método para estar siempre perfecta View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La colaboradora ha compartido un divertido vídeo en el que aparece grapándose el pantalón a la camiseta para que no se le salga. Además, también se grapa los bolsillos para que no le hagan bultos feos.

Britney Spears, ¿busca otro bebé? View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante, que hace poco consiguió su libertad después de que un juez le quitase la custodia a sus padres, ha confesado que está pensando en tener otro bebé, aunque no sabe si quiere niño o niña...

Cristiano Ronaldo desvela el lugar en el que siempre es feliz View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) El jugador de fútbol ha reconocido que tanto su familia como él son muy felices en Portugal. "Por más mundo que recorremos, siempre es Portugal donde nos sentimos como en casa. El clima fantástico, la comida maravillosa, el cariño de los portugueses....", ha escrito Cristiano.Sin embargo, ahora tiene que decir adiós a su país para volver a Manchester y seguir centrado en los partidos.

Elsa Pataky disfruta del buen tiempo en bikini View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz está disfrutando del buen tiempo en Australia, y es que aunque aquí ya comienza a hacer frío, allí ahora mismo es verano.

Lolita Flores confiesa sentirse mucho mejor View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido una fotografía en la que solo se ven sus piernas en la cama para confesar a sus seguidores que ya se encuentra mucho mejor de sus dolores de espaldas.

Tania Llasera desvela qué es lo que más echa de menos View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) Tania Llasera ha confesado a través de sus redes sociales que lo que más echa de menos cuando se tiene que ir a trabajar es a sus hijos. Sin embargo, está convencida de que es importante que ellos le vean cumplir con sus responsabilidades.

Carmen Alcayde y su especial felicitación a David Valldeperas View this post on Instagram A post shared by Carmen Alcayde (@alcayde_carmen) La colaboradora ha recordado cómo fueron los inicios de su amistad con David Valldeperas y ha realizado un bonito vídeo con algunos de sus mejores momentos para felicitarle.

Hiba Abouk presume de embarazo Instagram La actriz ha posado junto a su hijo Amín a orillas del mar presumiendo de embarazo. Una instantánea que ha sorprendido a sus seguidores al ver cómo Hiba disfruta de la playa en pleno mes de agosto.

Paz Padilla se emociona en Egipto View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha confesado que no ha podido evitar llorar durante su viaje a Egipto. "Una de las siete maravilla del mundo, 2500 años antes de Cristo. No pude contener las lágrimas", ha indicado.

Hilary Duff y su remedio cuando se cansa de los tacones View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff) La cantante ha compartido vídeo en el que muestra cómo viaja cuando ya no puede más tras andar durante mucho tiempo con tacones.

Estela Grande y su escapada a París View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) Al igual que Paula Echevarría y Miguel Torres, Estela Grande parece haber caído rendida ante los encantos de París, y es que está disfrutando al máximo de esta bonita ciudad.

Chiara Ferragni y su espectacular árbol de Navidad View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La 'influencer' ya ha comenzado a prepararlo todo para Navidad y ha sorprendido a sus seguidores mostrando un espectacular árbol cuyas luces cambian de color cuando da una palmada.

Kiko Matamoros y su nieto, unidos por la música View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) El colaborador le está intentando inculcar a su nieto una de sus grandes pasiones: el piano. Kiko Matamoros ha compartido una tierna instantánea en la que se le ve intentando enseñarle a Matías cómo tocar este instrumento que parece haber maravillado al pequeño.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io