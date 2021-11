Britney Spears, ¿busca otro bebé? View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La cantante, que hace poco consiguió su libertad después de que un juez le quitase la custodia a sus padres, ha confesado que está pensando en tener otro bebé, aunque no sabe si quiere niño o niña...

Cristiano Ronaldo desvela el lugar en el que siempre es feliz View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) El jugador de fútbol ha reconocido que tanto su familia como él son muy felices en Portugal. "Por más mundo que recorremos, siempre es Portugal donde nos sentimos como en casa. El clima fantástico, la comida maravillosa, el cariño de los portugueses....", ha escrito Cristiano. Sin embargo, ahora tiene que decir adiós a su país para volver a Manchester y seguir centrado en los partidos.

Nuria Roca y su método para estar siempre perfecta View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La colaboradora ha compartido un divertido vídeo en el que aparece grapándose el pantalón a la camiseta para que no se le salga. Además, también se grapa los bolsillos para que no le hagan bultos feos.

Sofía Suescun y su nuevo cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La novia de Kiko Jiménez lo ha vuelto a hacer. Sofía Suescun ha sorprendido a sus seguidores luciendo una melena corta rosa, aunque ha dejado claro que solo se trata de una peluca.

Pablo Alborán y su acompañante indeseado View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante ha mostrado el grano que le ha salido, y es que ha confesado que nunca rueda solo, a que es habitual que cuando le toque grabar le salgan estos indeseables granos y espinillas.

