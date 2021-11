Diego Matamoros anuncia un "parón forzoso" Instagram El hijo de Kiko Matamoros ha preocupado a sus seguidores anunciando que tiene que hacer un parón forzoso, aunque de momento no ha querido desvelar los motivos. Lo que sí ha mostrado es que ahora se encuentra en casa de su hermana Laura.

Luis Fonsi y el proceso del que más disfruta View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El cantante ha desvelado a sus seguidores que uno de los procesos que más disfruta es cuando está ensayando y corrigiendo errores para hacer una gira perfecta.

Cristina Rodríguez, muy feliz tras su gran boda View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) La diseñadora ha mandado un romántico mensaje a su marido después de que hace unos meses se casase con Raúl García. Ahora, ha querido recordarle que cada día le quiere más.

Gloria Camila y su arrebato de amor Instagram La joven no puede estar más feliz después de haber comenzado a trabajar como colaboradora en 'Ya son las ocho'. Ahora, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su padre y es que, "si le ama más revienta".

Adrián Lastra muestra su gran cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) El actor ha sorprendido a sus seguidores mostrando su espectacular cambio de 'look' y es que parece que ha decidido decirle adiós a su larga melena.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io