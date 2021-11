C. Tangana arrasa en los Latin Grammy con 'El Madrileno'

C. Tangana triunfa en los Grammy View this post on Instagram A post shared by El Madrileño (@c.tangana) El español ha recibido el premio a Mejor Canción Alternativa por 'Nominao' y el de Mejor Canción Pop/Rock por 'Hong Kong' -temas en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro y además, junto al productor Alizz se ha hecho con el galardón a la Mejor Mezcla por el disco 'El Madrileño'.

Bisbal celebra 20 años de carrera View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense ha querido celebrar sus 20 años de carrera tras su salida con un regalo muy especial para sus fans un libro en el que cuenta cómo han sido estos 20 años, con sus temas, fotos y escritos más especiales.

María Patiño luce tipazo en Lanzarote View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La presentadora de Telecinco ha compartido imágenes de su escapada a las islas Canarias en las que aparece con un bañador rojo y en el que su cuerpazo nos recuerda a Pamela Anderson en los 'Vigilantes de la playa'. Su espectacular figura física y el color moreno que ha cogido en estas mini vacaciones seguro que han recargado las pilas para lo que queda de año.

Ana Rosa recuerda su visita a 'Ya son las ocho' View this post on Instagram A post shared by @anarosaquintana La presentadora ha querido compartir una fotografía de su visita al nuevo programa de Sonsoles Ónega que pertenece a Unicorn Content, su productora audiovisual.

https://www.instagram.com/p/CWdk8htIFkW/ View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora de 'La Voz' ha compartido una imagen meditando desvelando que esta es la manera en la que ella se aleja del estrés: "En momentos de mucho estrés, como el que estoy pasando ahora con las grabaciones y tanto viaje, es cuando más me alegro de tener ciertas rutinas en mi día a día como dedicarme a mi misma un ratito, ya sea para hacer algo de deporte, para escuchar música, o simplemente estar unos minutos sola y en silencio".

Alejandro Sanz se despide de su primo View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante ha compartido unas emotivas palabras con las que se despide de su primo David con gran tristeza y con un montón de imágenes que recuerdan su relación desde la cuna.

