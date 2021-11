Laura Escanes se convierte en Rihanna

Laura Escanes se transforma en Rihanna View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La escritora ha querido disfrazarse de una de sus artistas favoritas y de la que es una gran fan Rihanna para la fiesta temática de la agencia de representación para la que trabaja 'Soy Olivia' que lleva a otras 'it girls' como María Pombo. En esta ocasión, Laura se ha dejado asesorar por Gigi Vives y Alberto Mullor para su estilismo. Con un vestido de Ze García, la mujer de Risto ha brillado en la fiesta más espectacular del año.

María Pedraza, como una niña en Disneyland View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) La actriz se encuentra disfrutando de una escapada a Disneyland Paris junto a su pareja, el también actor Álex González.

Paula Echevarría ya está preparada para la Navidad View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ya tiene todo listo para estas fiestas. Cuando aún no hemos llegado a diciembre, Paula ya ha decidido poner el árbol de Navidad. Con un pijama de lo más navideño, la influencer posa con su casa ya decorada.

Marta Castro y Fonsi Nieto celebran el bautizo de su hijo Hugo View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) Un año después del nacimiento de su primer hijo en común, el matrimonio ha bautizado al pequeño Hugo. "Bautizo de mi chiquitito", con estas palabras Marta Castro ha compartido con todos sus seguidores este importante momento para la vida de su hijo.Para esta ocasión tan especial, ha elegido un conjunto en color crudo de dos piezas compuesto por una con blazer con maxilazada y pantalón firmado por Inés Martín Alcalde.

Pilar Rubio no se cansa de aprender View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora ha compartido una imagen en la que se puede ver como arranca el sábado con sus clases de francés. Poquito a poco, Pilar se va haciendo a su nueva vida en París y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo el idioma.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io