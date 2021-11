Alba Carrillo y Fonsi Nieto derrochan complicidad

Instagram Después de muchos años de batalla judicial, Fonsi Nieto y Alba Carrillo vuelven a estar más unidos como nunca como familia. La colaboradora de televisión no se perdió el bautizo del hijo de su expareja donde derrocharon complicidad.

Kim Kardashian luce tipazo View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La reina del clan Kardashian se encuentra disfrutando de unas vacaciones en uno de los lugares más espectaculares del mundo. ¿Estará junto a su nueva conquista?

Alaska se despide del filósofo Antonio Escohotado View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La artista ha querido rendir un pequeño homenaje a un amigo que este domingo se despedía del mundo dejando un gran vacío en el mundo intelectual.

Amor Romeira recuerda sus inicios en la TV La colaboradora de televisión ha compartido un carrusel de imágenes en las que recuerda todos los momentos más importantes que ha vivido en la pequeña pantalla.

Alicia Senovilla, rota por la muerte de su progenitor View this post on Instagram A post shared by Alicia Senovilla (@aliciasenovilla) La presentadora está completamente destrozada tras la triste noticia del fallecimiento de su padre, una de las personas más importantes de su vida. "Con el corazón roto… ADIÓS PAPÁ", ha escrito junto a una imagen en la que aparece un crespón negro en señal de duelo.

