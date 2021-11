Carla Barber presume de chico View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) "Mi constante". Con estas palabras ha acompañado Carla Barber la primera fotografía que ha compartido junto a su pareja, y es que parece que cada día están más felices y mejor juntos.

Laura Matamoros, ¿qué le pasa a su mascota? Instagram La joven ha confesado que su perrito ah tenido una pequeña luxación en el hombro, por lo que tendrá que estar unos días descansando y recibiendo los mimos y cuidados de su dueña.

Amor Romeira recuerda su recorrido por la televisión View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Para celebrar el día mundial de la televisión, Amor Romeira ha decidido compartir su paso por algunos de los platós de la televisión, algo que nos ha permitido ver lo mucho que ha cambiado.

Angy saca su lado más flamenco View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) La actriz ha decidido bailar al ritmo de C Tangana, y es que para ella no hay nada mejor que mover el cuerpo. Un momento que ha aprovechado para reconocer que estuvo durante ocho años en ña escuela de flamenco de su barrio.

Estela Grande y sus 'looks' navideños View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) Estela Grande ha decidido dar algunos consejos a sus seguidoras para que encuentren inspiración y sepan que ponerse durante las fechas navideñas que están cada vez más cerca, ¿cuál te gusta más?

