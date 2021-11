El regalo de Iñigo al hijo de Ana Boyer Instagram "Alguien necesita apagar un fuego??? Aquí tenéis a un bombero 🧑‍🚒 súper eficaz! Gracias al Tio Íñigo por el mega disfraz. Photo credit 📸 @anaboyer", ha escrito junto a su foto de su sobrino en el que aparece con un disfraz de bombero que le ha hecho su novio, Iñigo Onieva.

Amaral presenta al nuevo miembro de la familia View this post on Instagram A post shared by Amaral (@amaral.oficial) En el último concierto de la banda de música hubo dos nacimientos en mitad del concierto. Uno de ellos fue el hijo de Tomás Virgos, teclista,que tuvo que salir corriendo del escenario porque su mujer se puso de parto, siendo sustituido inmediatamente por Pablo Fergus. Y también el hijo de una de las integrantes de producción.

Adriana Abenia, como una niña en Ciclassica View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) "Luna quiere trabajar en el circo!!! 🎪🤡Qué nostalgia volver a revivir mi infancia junto a ella en #Circlassica, El sueño de Miliki 😍 Lo cantamos todo y volvimos a casa soñando con payasos de narices rojas 🔴, hasta caer dormida (tuve que ponerle el pijama completamente frita 💤). Por más días como el de ayer!!! ✨", ha escrito la presentadora junto a varias imágenes.

Alice Campello presume de marido View this post on Instagram A post shared by Alice Campello Morata (@alicecampello) La empresaria ha compartido unas románticas imágenes junto a su marido, Álvaro Morata, en la que ambos aparecen de lo más enamorados mientras se besan.

María Pombo felicita a su marido View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo felicita a su marido, Pablo Castellano, con un emotivo vídeo en el que podemos ver su bonita relación y cómo mantienen viva la llama del amor. "Cariño y tiempo, cariño y tiempo y así toda la vida, ¿vale? Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te quiero", ha escrito la creadora de contenido que acumula ya más de dos millones de seguidores en redes sociales. El arquitecto ha querido confesarle todo lo que la quiere y le ha contestado con: "¡¡Cuánto te quiero!!".

Juan Avellaneda se casa View this post on Instagram A post shared by JUAN AVELLANEDA (@avellaneda_eu) El diseñador de moda y su discreta pareja, Sergio Corbera podrían haberse prometido el pasado mes en Roma durante uno de sus románticas escapadas. Y tal y como ha publicado Vanitatis, su enlace tendría lugar en otoño del próximo año, coincidiendo con el décimo aniversario de su noviazgo.

Unidas ante la adversidad Instagram La unión entre Olga Moreno y Rocío Flores va a estar siempre ahí, por eso es habitual verlas juntas en su día a día. En su último encuentro ambas tuvieron un percance con el coche y se quedaron tiradas en la carretera. Una situación que se tomaron con humor. "Buenas tardes. Situación actual de nuestro día, nos hemos quedado tiradas en la carretera", escribe la joven junto a una fotografía de ambas con el símbolo de la victoria.

La foto más romántica de Elsa y Chris en Praga View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz ha compartido una romántica imagen junto a su marido en una de las calles más fotografiadas de Praga. En ella aparecen dándose un beso de película "cuando encuentras la pintura perfecta en el momento perfecto".

David Bisbal termina su gira mundial View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido en redes sociales las imágenes del último concierto de su gira 'En tus planes' y algunos de lo mejores momentos de su primera gira tras la pandemia. David advierte que ya está trabajando en una nuevo tour.

Jaime Lorente estrena nuevo tema View this post on Instagram A post shared by El chaval (@jaimelorentelo) El actor, conocido mundialmente por su papel de Denver en 'La casa de papel', ha compartido en sus redes sociales, donde acumula más de 14 millones de seguidores, las imágenes de su nuevo tema 'Sra Smith'. Sí, porque además de actuar de maravilla, Jaime es cantante.

Estela Grande muestra algunos rincones de su casa View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) La ex de Diego Matamoros ha compartido una serie de fotografías para mostrar algunos detalles de cómo está quedando su nuevo hogar que comparte con su pareja.

Madonna sorprende con sus provocativas fotografías View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) La cantante ha vuelto a revolucionar las redes compartiendo unas instantáneas en las que aparece posando en la cama de forma muy sensual.

Kiko Matamoros desvela quién le hace más feliz View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Tras hacer las paces después de protagonizar un pequeño desencuentro, el colaborador ha querido tener un bonito detalle con su chica confesando que ella es la persona que le hace feliz.

Steisy responde a todos los que critican su cuerpo View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha estallado contra todos aquellos que le han criticado por hacerse una liposucción y por quienes se han metido con ella a lo largo de todos estos años y ha dejado claro que ella siempre hará lo que quiera con su cuerpo.

El reivindicativo mensaje de Amor Romeira View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha decidido celebrar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer compartiendo un texto en el que confiesa que su hermana ha tenido que soportar "muchas formas de maltrato en sus relaciones".

Makoke muestra su duro entrenamiento View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La ex de Kiko Matamoros ha mostrado cómo consigue ponerse en forma día a día entrenando duramente con su saco de boxeo.

Lola Flores y la razón que no le deja dormir View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita ha confesado a sus seguidores que se ha tirado toda la noche sin poder dormir, aunque por un buen motivo. La cantante ha anunciado que va a comenzar un nuevo proyecto con el que está muy emocionada pero del que todavía no puede decir nada.

Félix Gómez, muy feliz en Perú View this post on Instagram A post shared by Félix Gómez (@felixgomezactor) El actor ha realizado un viaje que hacía mucho tiempo estaba deseando hacer. En concreto, ha escogido Perú, y es que le encanta todo lo que le rodea y su historia.

Chiara Ferragni celebra los ocho meses de su bebé View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La 'influencer' ha mostrado la gran tarta que han decidido comprar para celebrar que su pequeña Vittoria ya ha cumplido ocho meses.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun...¡ya tienen cocina! Instagram La pareja ha mostrado a sus seguidores que ya han conseguido comprar la que será su nueva cocina. Un nuevo paso adelante que han dado para tener lista su nueva casa.

Salma Hayek desvela lo que le gusta hacer después de rodar View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) La actriz ha confesado que no hay nada mejor para hacer después de promocionar dos películas que echarse una siesta en una hamaca.

Verdeliss anuncia que ya está en la recta final de su embarazo View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha compartido unas instantáneas en la que aparece presumiendo de tripita de embarazada para anunciar que ya queda menos tiempo para poder ver la carita de su bebé.

Sofía Vergara celebra seis años junto a su gran amor View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) La actriz ha compartido unas bonitas instantáneas de su boda para celebrar que ya han pasado seis años desde su romántico 'sí, quiero' con Joe Manganiello.

Guti y Romina aclaran algunos aspectos de su relación View this post on Instagram A post shared by Romina Belluscio 🇦🇷🧿🇪🇸 (@rominabelluscio1) ¿Quién es más celoso? ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién dijo antes 'te amo'? Descubre qué han respondido a estas y otras preguntas en este divertido vídeo.

La especial felicitación de Justin a su mujer View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) Hailey acaba de cumplir 25 años y para celebrarlo el cantante ha querido tener un especial detalle con ella dejándole claro lo importante que es para él y lo mucho que le quiere.

Estela Grande y sus 'looks' navideños View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) Estela Grande ha decidido dar algunos consejos a sus seguidoras para que encuentren inspiración y sepan que ponerse durante las fechas navideñas que están cada vez más cerca, ¿cuál te gusta más?

Angy saca su lado más flamenco View this post on Instagram A post shared by Angy Fernández (@angynas) La actriz ha decidido bailar al ritmo de C Tangana, y es que para ella no hay nada mejor que mover el cuerpo. Un momento que ha aprovechado para reconocer que estuvo durante ocho años en ña escuela de flamenco de su barrio.

Amor Romeira recuerda su recorrido por la televisión View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Para celebrar el día mundial de la televisión, Amor Romeira ha decidido compartir su paso por algunos de los platós de la televisión, algo que nos ha permitido ver lo mucho que ha cambiado.

Laura Matamoros, ¿qué le pasa a su mascota? Instagram La joven ha confesado que su perrito ah tenido una pequeña luxación en el hombro, por lo que tendrá que estar unos días descansando y recibiendo los mimos y cuidados de su dueña.

Carla Barber presume de chico View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) "Mi constante". Con estas palabras ha acompañado Carla Barber la primera fotografía que ha compartido junto a su pareja, y es que parece que cada día están más felices y mejor juntos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io