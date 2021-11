La especial felicitación de Justin a su mujer View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) Hailey acaba de cumplir 25 años y para celebrarlo el cantante ha querido tener un especial detalle con ella dejándole claro lo importante que es para él y lo mucho que le quiere.

Guti y Romina aclaran algunos aspectos de su relación View this post on Instagram A post shared by Romina Belluscio 🇦🇷🧿🇪🇸 (@rominabelluscio1) ¿Quién es más celoso? ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién dijo antes 'te amo'? Descubre qué han respondido a estas y otras preguntas en este divertido vídeo.

Sofía Vergara celebra seis años junto a su gran amor View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) La actriz ha compartido unas bonitas instantáneas de su boda para celebrar que ya han pasado seis años desde su romántico 'sí, quiero' con Joe Manganiello.

Verdeliss anuncia que ya está en la recta final de su embarazo View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha compartido unas instantáneas en la que aparece presumiendo de tripita de embarazada para anunciar que ya queda menos tiempo para poder ver la carita de su bebé.

Salma Hayek desvela lo que le gusta hacer después de rodar View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) La actriz ha confesado que no hay nada mejor para hacer después de promocionar dos películas que echarse una siesta en una hamaca.

