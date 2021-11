Kiko Jiménez y Sofía Suescun...¡ya tienen cocina! Instagram La pareja ha mostrado a sus seguidores que ya han conseguido comprar la que será su nueva cocina. Un nuevo paso adelante que han dado para tener lista su nueva casa.

Chiara Ferragni celebra los ocho meses de su bebé View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La 'influencer' ha mostrado la gran tarta que han decidido comprar para celebrar que su pequeña Vittoria ya ha cumplido ocho meses.

Félix Gómez, muy feliz en Perú View this post on Instagram A post shared by Félix Gómez (@felixgomezactor) El actor ha realizado un viaje que hacía mucho tiempo estaba deseando hacer. En concreto, ha escogido Perú, y es que le encanta todo lo que le rodea y su historia.

Lola Flores y la razón que no le deja dormir View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita ha confesado a sus seguidores que se ha tirado toda la noche sin poder dormir, aunque por un buen motivo. La cantante ha anunciado que va a comenzar un nuevo proyecto con el que está muy emocionada pero del que todavía no puede decir nada.

Makoke muestra su duro entrenamiento View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La ex de Kiko Matamoros ha mostrado cómo consigue ponerse en forma día a día entrenando duramente con su saco de boxeo.

