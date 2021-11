El reivindicativo mensaje de Amor Romeira View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha decidido celebrar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer compartiendo un texto en el que confiesa que su hermana ha tenido que soportar "muchas formas de maltrato en sus relaciones" y cómo más tarde terminó sufriéndolo ella.

Steisy responde a todos los que critican su cuerpo View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha estallado contra todos aquellos que le han criticado por hacerse una liposucción y por quienes se han metido con ella a lo largo de todos estos años y ha dejado claro que ella siempre hará lo que quiera con su cuerpo.

Kiko Matamoros desvela quién le hace más feliz View this post on Instagram A post shared by Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) Tras hacer las paces después de protagonizar un pequeño desencuentro, el colaborador ha querido tener un bonito detalle con su chica confesando que ella es la persona que le hace feliz.

Madonna sorprende con sus provocativas fotografías View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) La cantante ha vuelto a revolucionar las redes compartiendo unas instantáneas en las que aparece posando en la cama de forma muy sensual.

Estela Grande muestra algunos rincones de su casa View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) La ex de Diego Matamoros ha compartido una serie de fotografías para mostrar algunos detalles de cómo está quedando su nuevo hogar que comparte con su pareja.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io