Juan Avellaneda se casa View this post on Instagram A post shared by JUAN AVELLANEDA (@avellaneda_eu) El diseñador de moda y su discreta pareja, Sergio Corbera podrían haberse prometido el pasado mes en Roma durante uno de sus románticas escapadas. Y tal y como ha publicado Vanitatis, su enlace tendría lugar en otoño del próximo año, coincidiendo con el décimo aniversario de su noviazgo.

Unidas ante la adversidad Instagram La unión entre Olga Moreno y Rocío Flores va a estar siempre ahí, por eso es habitual verlas juntas en su día a día. En su último encuentro ambas tuvieron un percance con el coche y se quedaron tiradas en la carretera. Una situación que se tomaron con humor. "Buenas tardes. Situación actual de nuestro día, nos hemos quedado tiradas en la carretera", escribe la joven junto a una fotografía de ambas con el símbolo de la victoria.

La foto más romántica de Elsa y Chris en Praga View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz ha compartido una romántica imagen junto a su marido en una de las calles más fotografiadas de Praga. En ella aparecen dándose un beso de película "cuando encuentras la pintura perfecta en el momento perfecto".

David Bisbal termina su gira mundial View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido en redes sociales las imágenes del último concierto de su gira 'En tus planes' y algunos de lo mejores momentos de su primera gira tras la pandemia. David advierte que ya está trabajando en una nuevo tour.

Jaime Lorente estrena nuevo tema View this post on Instagram A post shared by El chaval (@jaimelorentelo) El actor, conocido mundialmente por su papel de Denver en 'La casa de papel', ha compartido en sus redes sociales, donde acumula más de 14 millones de seguidores, las imágenes de su nuevo tema 'Sra Smith'. Sí, porque además de actuar de maravilla, Jaime es cantante.

